陸LPR利率預估不變 存貸款基準利率亦可能逐步淡出

中國人民銀行（大陸央行）將於20日公布5月貸款市場報價利率（LPR）。分析認為，短期LPR很大機率維持不變，但未來貸款利率可能不再單一錨定LPR，存貸款基準利率亦可能逐步淡出。

人行授權全國銀行間同業拆借中心先前公布，4月貸款市場報價利率為1年期LPR為3％，5年期以上LPR為3.5％，這已是連續11個月保持不變。

香港商報引述東方金誠首席宏觀分析師王青認為，在出口、投資與消費回穩帶動下，今年首季GDP年增5%，貨幣政策仍處觀察期，LPR短期維持穩定機率較高。

他並指出，中東地緣衝突對物價與經濟動能影響仍待觀察，第2季經濟料以穩為主，短期降息降準機率不大，但仍有寬鬆空間，或透過引導5年期以上LPR下行及財政貼息穩房市。招聯首席經濟學家董希淼則指，LPR按兵不動不改適度寬鬆基調。

不過，市場關注焦點逐步轉向存貸款定價機制變化。界面新聞指出，人行日前公布「人民幣存貸款利率管理規定」，並指納入2026年規章制定計畫，介紹國際利率定價經驗。

業內人士認為，未來存貸款利率可能走向多元體系，零售貸款仍以LPR為主，企業及大額貸款則參考DR（存款類金融機構間債券回購利率）或十年期國債殖利率；存款利率亦可能納入DR或Shibor（上海銀行間同業拆放利率）等短端利率，形成分層定價。王青說，LPR已完全取代貸款基準利率，存款利率形成「十年期國債殖利率＋1年期LPR」的雙錨機制，未來存貸款基準利率可能逐步退出。