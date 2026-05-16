2月內450億押注算電協同 寧德時代入股世紀互聯、中恒電氣

押注算電協同，大陸動力電池一哥寧德時代，兩個月內以約人民幣100億元（新台幣450億元），接連入股世紀互聯、中恒電氣。

接連兩筆大額投資落地，寧德時代的布局路徑已經清晰，以電池儲能為根基，串聯高壓直流、電力變流，再卡位數據中心算力底座，逐步搭建起算電協同的產業閉環。分析認為，寧德時代已完成三項互補動作，構建起完整的AIDC（人工智慧數據中心）儲能生態系統，將轉型為AI算力建設的策略性能源基礎設施合作夥伴。

科創板日報報導，寧德時代關聯資本方將以約人民幣64億元，收購最多38.1%的股份，成為第一大股東。一個月前，寧德時代剛以人民幣41億元入股中恒電氣。

世紀互聯成立於1996年，是大陸首家美股IDC上市公司，也是境內唯一同時運營「基地型+城市型」IDC業務的龍頭企業。公司在全大陸30多個城市營運超50座資料中心，基地型業務容量889MW，城市型業務機櫃數超4.9萬個。

此次交易的兩家買方均為PJ Millennium Limited Partnership的全資子公司。該合夥企業的普通合夥人為Lochpine BG I GP Limited，與寧德時代存在關聯，屬於寧德時代的非控制、非合併關聯方。

賣方山東高速控股，於2023年末以每股約0.5美元，總投資2.99億美元入股，如今以約9.42億美元退出，不到兩年半時間實現收益率215%。

同時，寧德時代關聯方與世紀互聯簽署投資者權利協定，並與董事長陳升簽署投票與聯合協議。協議約定，買方在特定期限內不得轉讓股份，且就本次收購所持A類普通股的投票權完全按創始人方指示行使。這代表儘管甯德時代持股接近四成，公司實際控制權仍由陳升主導。

根據世紀互聯今年3月發布的2025年財報，公司2025年營收人民幣99.5億元，年增20.5%。其中，基地型IDC 2025年全年收入為人民幣34.6億元，年增77.4%。

寧德時代的入股，為雙方在儲能、電力基礎設施等AI數據中心關鍵供應鏈環節的合作提供了空間。世紀互聯董事長陳升稱，公司將與新戰略投資者在技術與供應鏈領域深化合作，並共同推進下一代AI數據中心產業的原創性端到端創新。

此次戰略投資是寧德時代在數位化領域的重要佈局。雙方未來將在資料中心建設、雲計算服務等方面展開合作。

工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林認為，當前算力和記憶體市場存在供給短缺，IDC建設短期會進入一輪新的高潮，此時收購，寧德時代是想要從儲能市場跨越到算力市場。

值得一提的是，一個月前，寧德時代剛以人民幣41億元入股中恒電氣。該筆交易裡，寧德時代擬以約人民幣41億元增資對價，獲取中恒投資49%股權。其中，寧德時代擬以所持深圳時代天源科技99.6%股權作價人民幣11.9億元。

據科智諮詢統計，中恒電氣以31%的市占率，在2025年在大陸智算中心HVDC市場位居榜首。

摩根大通指出，一個多月來，寧德時代已完成三項互補動作，以構建完整的AIDC儲能生態系統，透過收購中恒電氣母公司49%股權，獲得IDC電力架構專業能力，與寧德時代的交流測電池和BMS形成優勢互補。

與海博思創（HyperStrong）簽訂全球鈉離子電池儲能大單，容量高達60GWh，從2026年第4季開始大規模部署；戰略入股世紀互聯，鎖定全大陸的儲能部署通路。這一系列舉動將推動寧德時代從電池供應商轉變為AI算力建設的策略性能源基礎設施合作夥伴。