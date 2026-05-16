歐盟調查同方威視 陸商務部籲停止對陸企無理打壓

歐盟執委會去年宣布對大陸安檢設備供應商同方威視（Nuctech）啟動調查，指同方威視可能獲得官方補貼。大陸商務部發文指出，中方重申，希望歐委會迅速糾正錯誤做法，停止對大陸企業的無理打壓，停止濫用「外國補貼條例」FSR調查工具，為大陸企業在歐投資經營提供公平、公正、可預期的營商環境。

大陸司法部15日發布公告稱，歐盟利用「外國補貼條例」對大陸實體採取的相關跨境調查做法，構成「不當域外管轄措施」。

大陸商務部官網16日發布，「商務部新聞發言人就認定歐盟外國補貼調查相關做法構成不當域外管轄措施答記者問」表示，中方一貫主張通過對話磋商管控分歧，希望歐方與中方相向而行，透過友好協商解決問題。同時將密切關注歐方相關動向，並將採取必要措施堅決維護國家安全和企業合法權益。

大陸商務部提到，中方一貫反對歐方濫用「外國補貼條例」（FSR）等單邊工具打壓中國企業。近期，歐方不僅針對大陸企業增加調查頻次，擴大調查範圍，還將對同方威視等企業的調查升級為深入調查，並強制大陸的銀行機構配合調查，不合理索要廣泛的、與調查無關的大量大陸境內信息。多家中國企業和銀行機構在歐正常投資經營受到嚴重負面影響。

商務部早在2025年1月就透過調查認定，歐方FSR相關做法構成貿易投資壁壘，並要求歐方糾正相關做法，主張通過對話妥善管控分歧。但歐方一意孤行，在錯誤的道路上越走越遠。

對此，司法部會同商務部在充分調查的基礎上，依據反外國不當域外管轄條例，認定歐方在對同方威視的FSR調查中，對有關大陸實體採取的相關跨境調查做法構成不當域外管轄措施，要求任何組織、個人不得執行或者協助執行該措施。