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杭州人形機器人展：文旅物流率先跑通 工業自主化仍長路漫漫

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
宇樹展台的拳擊場已被觀眾圍滿。兩個1公尺多高的機器人打拳擊，這是2026年第二屆杭州國際人形機器人展當天第一個「表演」。科創板日報
宇樹展台的拳擊場已被觀眾圍滿。兩個1公尺多高的機器人打拳擊，這是2026年第二屆杭州國際人形機器人展當天第一個「表演」。科創板日報

2026年第二屆杭州國際人形機器人展，有600家上下游企業參展。機器人展會上，表演已是標準配備，這些機器人出拳、翻跟斗、彈鋼琴、彈貝斯，也可以用在文旅解說、迎賓接待、互動科技展示等場景。

多位受訪者均表示，遠端操控已經沒有問題，但要實現真正的自主，讓機器人自己感知、決策、行動，並實際落地到工業場景，「最起碼三年以後，這還是保守估計。」

科創板日報報導，上午9時多展會一開場，宇樹展台的拳擊場已被觀眾圍滿。兩個1公尺多高的機器人打拳擊，這是當天第一個「表演」。

在雲幕智造的展台，穿著古風裝束機器人非常吸引觀眾。這是專門用於文旅的皮膚雙足人形機器人，可以用在文旅解說、迎賓接待、互動科技展示等場景。參展工作人員表示，「景點、博物館、酒店、大型的商場需求很大的，現在文旅算是機器人跑得最快的一個場景。」

一位做機器人交付和售後的參展商表示，前兩年客戶覺得「機器人能自己動」就很新奇。現在不一樣了：「他們覺得不夠智慧，達不到預期，想要那種不需要人為說明的。」

但在工業領域，情況要複雜得多。蔚擎科技商務總監劉志強指出，機器人跳舞也好，做動作也好，都可以透過動作捕捉收集數據後，給機器人預做程式設計。但如果要真正走進工廠開始幹活，情況複雜多變的工廠，不會等著機器人程式設計。機器人距離對真實的「物理世界」做出理解，並進行即時地反應行動，還有很長的路要走。

雲幕智造的工作人員表示，快遞的分揀，現在已經可以透過機器人來做。「杭州的發杭州，廣東的發廣東，北京的發北京。機器人會去識別裡面的信息，識別出來的時候把它分揀到不同的傳送帶上。」物流行業已經成為目前具身智慧落地的「首個主戰場」。

目前確實有實際落地。例如星動紀元聯合中國郵政，在廣州郵區中心部署了機器人分揀員，識別包裹、抓取、翻轉使面單朝上、投放，每小時最高1200件，效率達人工的85%。

銀河通用的機器人Galbot，在北京海淀一個50平方公尺的智慧空間裡，覆蓋5000種商品、6000個貨道，分揀、打包、出貨全自動，24小時不間斷，已穩定運行超150天。

除此之外，像焊接、拉高壓線、污染處理等高危特種作業場景，也有機器人的身影。一家做數據獲取的參展商指出，在機器人背後，「其實是工作人員在遠程，穿著動作捕捉的衣服、VR眼鏡，遠程操作機器人幹活。」機器人自主、自覺地完成任務，沒有人在背後遙控，目前在複雜場景還做不到。

另一家參展商阿童木機器人則更務實，工作人員表示，公司已實現小批量交付進工廠，「像帶有自行車輪子的這一款，優勢是跑得快，可用來巡邏，價格在人民幣10萬元以內。另一款天兵一號更貴，目前主要在工廠的裝配、分揀、搬運等環境做測試和應用。在細分領域把它做到精，就能占據市場。」

靈西機器人的技術人員則點出了當前的核心瓶頸：「人形機器人想要解決的痛點，是希望它更加柔性，能夠快速部署、適應不同工種。但現在各種大模型、視覺方案都還沒有定數，行業還在探索。」

今年1月的媒體交流會上，輝達CEO黃仁勳直接預測，2026年，將有望看到能力達到「人類級別」的機器人。

特斯拉CEO馬斯克則給出更具體的時間表，他在特斯拉2026年Q1財報電話會上宣布，第三代人形機器人Optimus Gen3預計於今年年中正式亮相。該產線的目標產能為年產100萬台機器人，長期目標是年產1000萬台。下半年計畫面向企業客戶交付，2027年投入外部場景應用。

但IEEE等學術機構提醒，機器人穩定性、續航能力等仍面臨顯著挑戰，大規模商業化時間點或許有待更長的驗證期。

從展會來看，2026年的人形機器人行業呈現出鮮明的「溫差」，上游零部件廠商產能正在加速擴張；中游模組和方案商還在技術路線上搖擺，等待「殺手級應用」出現；下游客戶則在「高期待」和「現實能力」之間反覆權衡，能落地的場景依然是結構化、重複性高的物流分揀和工業搬運。

正如盤起工業的參展商所說：「現在很多都在小批量試驗了，但離落地還遠。宣傳的量產和落地是兩碼事。」

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