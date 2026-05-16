庫克現身北京 中國網友全都在問：你的iPhone燙嗎？

美國總統川普訪華，蘋果CEO庫克、輝達執行長黃仁勳、SpaceX創始人馬斯克等16家美企高管隨行。剛好近日北京氣溫攀升，大批中國網友紛紛問庫克，「你的iPhone在北京燙嗎？」藉此吐槽iPhone在戶外使用時嚴重發熱的現象。

雷科技報導，這是庫克最後一次以蘋果CEO的身分隨總統訪問中國，今年9月他將正式卸任，交棒給約翰特納斯。

而這次美國代表團訪華，時間點剛好在5月中旬，北京室外溫度直接逼近30℃，太陽底下待一會兒都冒汗，網友們忍不住紛紛討論，「庫克你的iPhone在北京燙嗎？」精準戳中了每年夏天iPhone用戶的共同痛點，話題直接衝上熱搜。

夏天一到，蘋果用戶最頭痛的事情就是手機太燙手，出門開個導航，10分鐘手機燙得可以煎蛋。還有網友吐槽拍照錄像功能：「拍10分鐘4K視頻，溫度直接飆到51℃，屏幕自動變暗，還提示溫度過高。」更別說先一邊充電一邊玩手機，刷個抖音，手機燙得不敢拿了，只能放桌上降溫。網上還有不少各種給蘋果手機降溫的視頻教程，例如放進冰箱裡等等。

庫克每次訪華都表態看重中國市場、尊重用戶，而普通用戶最在乎的永遠是手機的日常體驗，發不發燙、信號穩不穩、充電快、用著省心。中國網友們藉著這次庫克到訪北京，紛紛提出蘋果手機的問題，也呼籲特納斯接過這個盤子後，做到把產品既保持著中國市場供應鏈優勢，又把散熱這門功課徹底搞定。