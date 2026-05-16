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保時捷高管喊無奈被抄襲 羅永浩懟：論流氓，誰能跟保時捷比

世界日報／ 中國新聞組╱北京16日電
早年保時捷多款車型，在外形設計上對標捷克斯洛伐克太脫拉車型痕跡明顯。(取材自大河報)
早年保時捷多款車型，在外形設計上對標捷克斯洛伐克太脫拉車型痕跡明顯。(取材自大河報)

近日，保時捷中國高管在行業公開場合感慨品牌設計遭模仿，心生無奈，直言自身獨有的設計審美，近幾年被不少車企跟風效仿，外在造型容易復刻，但品牌內核與設計底蘊難以被輕易替代；這番表態很快在網絡上發酵，也引來企業家羅永浩公開發聲，他並不否認中國新能源車企存在設計借鑑保時捷的現象，也坦言這是行業發展初期難以避開的常態階段。

河南大河報報導，羅永浩認為，保時捷指責中國車企設計模仿趨於同質化的說法，多少有些言過其實，更沒必要擺出委屈無奈的姿態。羅永浩翻出保時捷早年的設計過往，直指品牌自身也曾有過借鑑別家設計的經歷。

早年保時捷多款車型，在外形設計上對標捷克斯洛伐克太脫拉車型痕跡明顯。太脫拉當時手握完整證據，準備發起侵權訴訟，眼看官司將要勝訴，事態卻發生了意外轉折。上世紀30年代，隨著地域格局變動，太脫拉工廠被接管，作為侵權關鍵佐證的車型被勒令停止生產，原本正常的商業維權，最終被外力強行中斷。

戰爭結束後，太脫拉所屬企業再次重啟專利維權流程。直至1965年，大眾出面進行庭外調解，最終向太脫拉賠付100萬西德馬克，以經濟賠償的方式了結這場延續多年的設計侵權糾紛。

據報導，羅永浩指出，這筆賠付坐實了保時捷早期存在設計借鑑侵權的事實。他直言，「今天抄襲保時捷的中國新能源固然流氓，但說到流氓程度，誰能跟保時捷比呢？保時捷並沒有資格居高臨下指責他人」。

這場隔空辯論也引來不少網友參與討論，有網友認為，以對方也曾犯錯為由回應指責，屬於邏輯辯駁上的偏差，並沒有直面當下車企模仿的爭議本身。也有網友指出，就算保時捷早年有過侵權行為，被賠付過，那也是當年的事，有法律定論、有賠付結果，而目前中國車企抄襲保時捷設計，沒有任何賠付。

一場行業高管的感慨發言，延伸出車企設計傳承與借鑑的深層討論，也讓大眾開始重新審視汽車行業發展歷程裡，設計模仿、專利維權與行業成長之間的複雜關係。

保時捷

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