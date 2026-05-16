寧夏電信發布「Token工廠」68億採購專案 網路大廠加速卡位

大陸「Token工廠」開始從概念走向真實落地與價值兌現。中國電信寧夏分公司日前發布2026年「Token工廠」生成能力服務集中採購項目標包二（第二次）招標公告，兩個標包預估規模在人民幣15億元（約新台幣68億元），這是三大電信商中首個以Token工廠命名的百億級集合採購專案。

Token工廠被看作「模型廠商短期增長最快、商業化前期最為確定的商業模式」。三大電信商逐漸從「流量經營」邁向「算力經營」，推出一系列創新算力服務。連百度、阿里等網路大廠紛紛加速卡位。

科創板日報報導，據公開招標文件顯示，該專案整體預估含稅規模為174億元。該專案共劃分為11個標包，允許投標人同時中標的最多標包數為11個。最初招標公告發布時，要求交付週期為10天，之後電信發布變更公告，交付週期改為30天。

值得注意的是，從標包一中標候選人公示來看，「價格戰」已初現苗頭。7位候選人中，6位報價都在99.2%到99.8%區間，而第五中標候選人北京創世雲科技給出的報價則為97%，顯著低於其他候選人。

此外，像是中國移動北京公司推出面向個人用戶的「算力Token套餐」，以Token計費、按需付費；中國聯通也已推出算力融合訂閱套餐。

中國移動還在5月8日舉辦「詞元聚力 智享未來」Token營運發展論壇，發佈Token營運生態體系，並聯合騰訊、阿里、華為、中興、科大訊飛等生態夥伴共同啟動Token營運生態聯盟。

中國銀河證券指出，電信商憑藉覆蓋全大陸的骨幹網路資源、豐富的算力節點布局以及「雲網融合」能力，成為連接分散算力、打破地域壁壘的關鍵角色。AI算力正從單點建設走向跨區域的集群化調度，催生了海量的低時延互聯需求。

隨著AI智慧體在全球範圍內加速滲透，驅動大模型API消耗量指數級提升，Token工廠被券商看作「模型廠商短期增長最快、商業化前期最為確定的商業模式」 。

百度在5月13日宣布，百度智慧雲過去的「MaaS模型服務」升級為「Token Factory」。

阿里則在5月14日首次公開AI MaaS和應用的年化經常性收入（ARR）規模以及目標：本季度阿里AI相關產品在阿里雲外部收入中的占比首次突破30%，達到人民幣89億元，年化收入已超過人民幣358億元。

阿里集團CEO吳泳銘在電話會強調，AI已經跨越初期投入，進入商業化回報周期。包含百煉MaaS平台在內的AI模型與應用服務， ARR將在6月季度突破人民幣100億元，年底將達到人民幣300億元；且今年5至6月的API Token需求數據較去年11至12月增長了超過10倍。

中金公司計算，在自建算力的情景下，Token工廠的理論毛利率可達到60%水準。而目前Token工廠也已成為全球大模型當下主流的商業模式，海外龍頭模型廠商的業務毛利率也已達到40%到50%。分析師認為Token工廠模式下模型公司毛利率呈現正向趨勢，未來將帶來大模型淨利潤端以及整體投資回報率的跑通。