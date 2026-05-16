快訊

115會考社會／蘇丹內戰入題…試題圖表多、命題靈活 考生：死背無法拿分

不懂產業也能買 靠這招搭便車跟上AI股資金派對

MLB／李灝宇先發2支0選到1保送 老虎靠再見安打終止3連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

上海電信率先發布Token資費套餐！4.5元對應25萬額度點

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海電信宣布，即日起面向上海電信用戶正式推出Token算力服務。圖為上海電信「AI家庭助手」執行掛號任務。（圖／取自解放日報）
上海電信宣布，即日起面向上海電信用戶正式推出Token算力服務。圖為上海電信「AI家庭助手」執行掛號任務。（圖／取自解放日報）

面對AI時代日益增長的Token需求，上海電信宣布，即日起面向上海電信用戶正式推出Token算力服務，成為上海首個發佈Token資費套餐運營商。方案有兩種，一種是按量訂購，人民幣1元（新台幣4.5元）對應25萬額度點（以KiMi-K2.5模型為例，約可支持調用25萬輸入Tokens），支援話費帳單支付。二是按需選擇，用多少買多少，多買可享折扣。

解放日報旗下新媒體「上觀新聞」報導，2026年中國電信第六屆科技節上海站現場展位前，工作人員對著「AI家庭助手」說：「小翼小翼，幫我預約下周一華山醫院耳鼻喉科的普通號。」隨後只見一旁的手機介面開始跳轉，自動選好醫院、日期、科室，讀取掛號信息，一路流暢操作到付款的那一步，等待最後確認。

「小翼小翼，我想喝杯冰美式。」一位現場觀眾話音剛落，螢幕已彈出淘寶閃購的頁面：「已為您找到附近的冰美式，使用奶茶券後預計人民幣28元，確認下單嗎？」觀眾確認後，手機隨即收到訂單通知。

工作人員指出，它就像一個會思考和執行的小助手。但就像近期特別火的智慧體「龍蝦」一樣，越是操作流暢，背後Token消耗量就越大。

在今年3月24日中國電信2025年業績說明會上，中國電信總裁劉桂清表示，Token服務是中國電信今後的經營主線，中國電信將做強自有Token，做大生態Token，積極探索國際化Token經營。

上海電信方面表示，用戶購買額度點後，透過標準API介面即可調用30多款主流大模型（文本、多模態），將AI能力集成到自己的軟體、腳本或自動化流程中。以人民幣10元購買250萬額度為例，約可讓程式自動總結100本10萬字的電子書。

上海

延伸閱讀

京東第1季淨利潤失色 年減53% 持續推進買庫藏股

忘退訂被扣款？ 網紅讓「AI談判」要回錢 網揪1隱憂：不敢用

OpenAI推新應用 用戶可在手機開發程式 鴻海、廣達等受惠

00988A績效超越00981A！專家點「看好AI鏟子」：再加上00830、00941、009805

相關新聞

港稱經濟亮眼 IMF警告風險猶在

港府昨天公布首季經濟數據，生產總值首季增長百分之五點九，大幅超過去年第四季百分之四的增幅，港府稱經濟表現亮麗。但到訪香港的國際貨幣基金會（ＩＭＦ）人員說，香港經濟活動還未回復至疫情前的趨勢水平，不利因素仍然存在，特別是在部分中小企業和房地產行業等較脆弱的領域。

掀價格戰！iPhone在陸降價號稱史上最低 華為跟進

大陸618電商大促銷臨近，大陸手機市場開啟價格戰。蘋果昨（15）日突然宣布手機降價，iPhone 17 Pro系列調降人民幣1,000元（新台幣4,660元），加上京東自營旗艦店以舊換新及雙重補貼後，到手價人民幣6,999元（新台幣3.1萬元），迎來史上最低價，進入人民幣6,000元檔位。

撐不住！陸多家電動車漲價 小車廠忐忑

大陸汽車業受記憶體晶片及碳酸鋰等原材料價格大幅上漲影響，包括比亞迪、特斯拉、小米等多家新能源車企上調部分車型或選裝配置的售價。業界認為，中低價車廠受市場競爭與需求疲弱影響，目前多採取試探性漲價策略。

上海電信率先發布Token資費套餐！4.5元對應25萬額度點

面對AI時代日益增長的Token需求，上海電信宣布，即日起面向上海電信用戶正式推出Token算力服務，成為上海首個發佈Token資費套餐運營商。方案有兩種，一種是按量訂購，人民幣1元（新台幣4.5元）對應25萬額度點（以KiMi-K2.5模型為例，約可支持調用25萬輸入Tokens），支援話費帳單支付。二是按需選擇，用多少買多少，多買可享折扣。

香江風情／企業主陷「銀主盤」殞命 藏經濟與房市隱憂

香港近日兩位老闆殞命，他們在香港都算曾經成功的中小企業主，又都不同程度捲入財務困難，最後告別人世又都與「銀主盤」相關連。這些老闆的辭世，其企業與「銀主盤」的關係，折射出香港房市、香港經濟都有隱憂。

中芯報喜 樂觀全年營運

中芯國際聯合CEO趙海軍昨（15）日在今年第1季財報說明會上表示，中芯國際第1季毛利率為20.1%，與上季相比增加0.9個百分點，晶圓代工漲價效應在第2季明顯體現，在接下來第3季和第4季還將進一步放大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。