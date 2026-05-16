上海電信率先發布Token資費套餐！4.5元對應25萬額度點

面對AI時代日益增長的Token需求，上海電信宣布，即日起面向上海電信用戶正式推出Token算力服務，成為上海首個發佈Token資費套餐運營商。方案有兩種，一種是按量訂購，人民幣1元（新台幣4.5元）對應25萬額度點（以KiMi-K2.5模型為例，約可支持調用25萬輸入Tokens），支援話費帳單支付。二是按需選擇，用多少買多少，多買可享折扣。

解放日報旗下新媒體「上觀新聞」報導，2026年中國電信第六屆科技節上海站現場展位前，工作人員對著「AI家庭助手」說：「小翼小翼，幫我預約下周一華山醫院耳鼻喉科的普通號。」隨後只見一旁的手機介面開始跳轉，自動選好醫院、日期、科室，讀取掛號信息，一路流暢操作到付款的那一步，等待最後確認。

「小翼小翼，我想喝杯冰美式。」一位現場觀眾話音剛落，螢幕已彈出淘寶閃購的頁面：「已為您找到附近的冰美式，使用奶茶券後預計人民幣28元，確認下單嗎？」觀眾確認後，手機隨即收到訂單通知。

工作人員指出，它就像一個會思考和執行的小助手。但就像近期特別火的智慧體「龍蝦」一樣，越是操作流暢，背後Token消耗量就越大。

在今年3月24日中國電信2025年業績說明會上，中國電信總裁劉桂清表示，Token服務是中國電信今後的經營主線，中國電信將做強自有Token，做大生態Token，積極探索國際化Token經營。

上海電信方面表示，用戶購買額度點後，透過標準API介面即可調用30多款主流大模型（文本、多模態），將AI能力集成到自己的軟體、腳本或自動化流程中。以人民幣10元購買250萬額度為例，約可讓程式自動總結100本10萬字的電子書。