撐不住！陸多家電動車漲價 小車廠忐忑

大陸汽車業受記憶體晶片及碳酸鋰等原材料價格大幅上漲影響，包括比亞迪、特斯拉、小米等多家新能源車企上調部分車型或選裝配置的售價。業界認為，中低價車廠受市場競爭與需求疲弱影響，目前多採取試探性漲價策略。

陸媒「界面新聞」報導，初步統計有超過十五家新能源車企陸續宣布漲價。數據顯示，二○二六年一至三月，大陸乘用車均價較去年同期分別提升一點五萬元（人民幣，下同）、一點五萬元和○點七萬元，其中新能源汽車價格上行尤為明顯。據業界消息，預計五至六月還會有更多車型跟進漲價。

這波漲價潮主要是源於供應鏈的成本壓力，占新能源車成本百分之三十至百分之五十的動力電池受影響最明顯。受原材料價格漲價影響，電池級碳酸鋰現貨價格從二○二五年七月每噸七點五萬元一路上漲，成為調漲售價的主因。

其次是晶片供需失衡，因生成式ＡＩ帶動資料中心對高頻寬記憶體的需求，全球記憶體大廠將產能轉向ＡＩ伺服器，擠壓車用記憶體晶片供應。數據顯示，車用記憶體晶片近三個月價格上漲約百分之一百八十。

此外，還有原油、橡膠、銅、鋁等基礎大宗商品價格也同步上漲。據「中國新聞周刊」報導，多重成本疊加下，二○二六年中型智慧電動車成本較二○二五年上漲四千至七千元，進一步壓縮車廠原本已有限的獲利空間。

根據大陸乘聯分會秘書長崔東樹提供數據，二○二六年一至三月，大陸汽車產業利潤總額七百八十四億元，下滑百分之十八。

汽車產業利潤率顯著低於全國規模以上工業企業平均利潤率，更是逼近絕大多數整車企業的經營盈虧平衡線。

崔東樹表示，高端新能源車企普遍保持百分之二十以上毛利率，成本抗風險能力更強；中低端車企面臨市場競爭加劇與消費需求收縮，如果大幅漲價，可能造成用戶流失，目前多數車企現階段僅處於試探性漲價階段。