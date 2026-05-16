港稱經濟亮眼 IMF警告風險猶在

港府昨天公布首季經濟數據，生產總值首季增長百分之五點九，大幅超過去年第四季百分之四的增幅，港府稱經濟表現亮麗。但到訪香港的國際貨幣基金會（ＩＭＦ）人員說，香港經濟活動還未回復至疫情前的趨勢水平，不利因素仍然存在，特別是在部分中小企業和房地產行業等較脆弱的領域。

香港政府公布首季數據後，香港政府經濟顧問范婉兒說，香港首季經濟表現亮麗，按季有明顯加速，增長動能全面，出口和內需都有走強。港府說首季經濟強勁擴張，其中全球對人工智能相關電子產品的持續需求及亞洲區內貿易往來暢旺，整體貨物出口首季按年實質大幅增長百分之二十三點七。

此外，私人消費開支首季增速加快，反映住戶消費的復甦更加穩固。隨經濟增長，整體投資開支繼續以雙位數字擴張，失業率較上季進一步微跌○點一個百分點，樓市、股市都在走強。

同一時間，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）人員結束訪港行程，昨天發表總結，指香港經濟持續復甦，去年經濟增長強於預期，經濟復甦進程雖仍在持續，但經濟活動還未回復至疫情前的趨勢水平。

ＩＭＦ認為，香港不利因素仍然存在，包括私人投資疲弱和勞動人口參與率下降，均仍低於疫情前水平。短期內香港經濟增長預計將有所放緩，主要由於中東戰事導致的外部需求減弱和金融狀況收緊。風險偏向下行，風險來源包括衝突可能進一步加劇，以及地緣政治緊張局勢升級。

ＩＭＦ特別提到，全球金融狀況收緊可能會推高香港本地利率，壓低房地產估值，令償債能力承壓，特別是在部分中小企業和房地產行業等較脆弱的領域。在不利情景下，商業房地產行業的脆弱性持續，以及相應物業價格的進一步調整，可能由避險衝擊或金融狀況收緊引發，或對銀行業及整體經濟造成負面影響。

港府財政司司長陳茂波回應說，港府對ＩＭＦ的香港商業房地產意見，近年已採取一系列穩定市場的政策措施，包括暫停出售商業用地、鼓勵發展商將空置的合適寫字樓（辦公商業大樓）改作學生宿舍用途等。目前香港商業房地產市道已趨穩定，交投與承租量大幅上升，價格與租金均趨向平穩。