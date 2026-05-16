掀價格戰！iPhone在陸降價號稱史上最低 華為跟進

大陸618電商大促銷臨近，大陸手機市場開啟價格戰。蘋果昨（15）日突然宣布手機降價，iPhone 17 Pro系列調降人民幣1,000元（新台幣4,660元），加上京東自營旗艦店以舊換新及雙重補貼後，到手價人民幣6,999元（新台幣3.1萬元），迎來史上最低價，進入人民幣6,000元檔位。

華為緊跟在後，宣布折疊旗艦MateX7和華為MateX6，最高可享人民幣3,000元（約1.4萬元）優惠，同時推出至高12期分期免息。

2026年因手機記憶體等核心零組件漲價，不少品牌旗艦機售價上調人民幣200元至600元（新台幣900元到2,700元）。有分析認為，iPhone 17全系列的降價，或許將刺激新一波銷售高峰。

快科技報導，iPhone17迎來上市後首次降價，多重補貼以舊換新到手價僅人民幣4,499元（新台幣2萬元）。

一位蘋果專賣店工作人員表示，每年5月，很多果粉都在等這一波，本次會是全年優惠最大的一次活動，618購物節即將到來，這很可能是2026年入手蘋果手機的最佳時機。

京東Apple產品自營旗艦店降價，iPhone17 Pro系列全線下調人民幣1,000元，加上以舊換新，雙重補貼優惠人民幣2,000元，到手價人民幣6,999元。

淘寶天貓Apple Store官方旗艦店同樣調價，iPhone17 Pro系列全線下調人民幣1,000元，同樣可以加上使用以舊換新優惠。

另外，iPhone 17Pro Max降價後為人民幣8,999元起，iPhone 17降價後為人民幣5,299元起。

華為終端官方宣布，華為618夏日新機優惠已開啟，折疊旗艦MateX7和華為MateX6開啟降價，最高可享人民幣3,000元優惠，同時推出至高12期分期免息。

近年來，蘋果頻繁採取直接降價、以舊換新、分期免息付款等讓利促銷的方式提高市占及產品銷量。

市占方面，Omdia數據顯示，2026年第1季，全球智慧手機出貨量達2.9億支，年增1%。其中，蘋果第1季度出貨6,040萬支，年增10%，排名全球第2。該機構稱，iPhone 17系列為核心增長引擎，iPhone 17e在歐盟、日本等電信商主導市場開局表現強勁；iPhone 17 Pro與Pro Max首發銷量全面超越上一代機型，其中大陸市場年增42%，表現亮眼。