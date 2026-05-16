中芯報喜 樂觀全年營運

中芯國際聯合CEO趙海軍昨（15）日在今年第1季財報說明會上表示，中芯國際第1季毛利率為20.1%，與上季相比增加0.9個百分點，晶圓代工漲價效應在第2季明顯體現，在接下來第3季和第4季還將進一步放大。

趙海軍指出，當前AI應用爆發，帶動配套晶片需求強勁，加上產品漲價、客戶提前備貨、產業訂單回流等多重利多，公司訂單儲備飽滿、盈利水準穩步提升，公司對全年整體營運態勢保持樂觀。

對於市場需求現狀，他認為，下游客戶在電源管理、電源供應、資料傳輸和驅動部分需求增加，供不應求。中芯國際受限於自己的產能，目前正進行調動產能來支援上述部分；此外，由於端側人工智慧爆發，邏輯電路的需求大量增加，對公司訂單情況產生積極影響。

針對市場定價與盈利趨勢，趙海軍表示，結合當前市場形勢，在供不應求的產品類別，公司與客戶協商上調定價，漲價效應逐步體現；加之部分客戶顧慮後續外部環境不確定性將帶來供應不足或繼續推高供應鏈價格，提拉消費、IoT等產品備貨，使得公司在手訂單充足。

當前，中芯國際仍處於產能擴建，持續提升市占率的關鍵階段。他介紹，中芯國際將產能切換到邏輯、專用存儲、電源管理、AFE模擬平台（資料擷取系統和其他需要將類比訊號轉換為數位訊號的測量應用中的關鍵組件）、數位類比轉換器（ADC）、Micro OLED等持續迭代的產品領域。

趙海軍表示，由於機器人、家電等人工智慧應用對配套晶片需求強勁，中芯國際正持續擴充產能，受全球資料中心投入持續加大，人工智慧相關配套晶片需求持續旺盛，可能進一步的擠壓非人工智慧部分的產能。

他分析，觀察到今年和來年總的趨勢是大量的產品回流，AI產業快速發展階段，像手機、電腦、IoT和網通類的產能被砍，大陸的產能建設很快也很多，可以接觸到很多回流的訂單。

趙海軍說，目前公司現有邏輯電路、MCU、功率器件等產品線產能均處於滿載狀態，無法直接抽調現有產能大規模轉產專用記憶體，只能依靠擴充整體總產量的方式，逐步分出部分產能投向專用記憶體。