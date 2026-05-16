兩岸人物／昶輝董座顏美雲 開拓五金新絲路

儘管台商面臨多重困難，但四川遂寧台商協會會長、昶輝國際集團董事長顏美雲，卻樂觀的認為「危機就是轉機」，靠螺絲提供「一條龍服務」，開拓五金新絲路。

遂寧台協會於2015年1月成立，是四川省繼成都台協、綿陽台協、德陽台協後成立的第四個台資企業協會。顏美雲表示，台協的目的是反映企業和投資者的意見和要求，加強台企與政府部門的聯繫溝通。

昶輝目前在台灣、大陸、越南、泰國都設有生產基地，而在大陸據點有華南東莞、華中蘇州、西部遂寧。

「這樣才能貼近市場，快速回應客戶需求，擁有核心競爭力。」她坦言，以前是台灣接單，大陸主要生產基地，近年面臨的挑戰，包括全球供應鏈重組、國際貿易摩擦、成本持續上漲、產業外移。

但樂觀的顏美雲指出，「危機就是轉機」，以前客戶要做什麼就做什麼，現在客戶遇到問題，企業就主動介入，馬上解決問題，例如材料選擇設計如何優化，樣品測試塗層搭配，以及零件強度表面處理。「縮短客戶開發時間，提高市場競爭力」。她總結，大陸市場20年前關鍵字是成本，人口紅利，政策優勢，在價格與供應鏈。但如今已經演變為成本優勢重構，價格戰與低成本不再具有優勢。

因此顏美雲認為企業發展將會有兩大趨勢，首先是供應鏈「自主化」， 讓客戶認為是穩定可靠並肩作戰的夥伴。

其次是產業發展「叢集化」，以往各區域技術需求獨立，但現在需要整合獨特產業生態，因此會演變成價值取代成本，區域深化分工。她進一步解釋，以往企業熟悉模式，是哪個廠有產能就哪裡接單，但現在這套客戶生態作法已經不吃香。

顏美雲舉例，先前幫某一家客戶降低整體產品重量，但所使用的原材料是鈦合金，但由於硬度特性以及加工風險，必須要先站在客戶角度，在成本解析，以及塗層後處理替代方面思考，讓客戶不用摸索，這叫做價值共創。

昶輝集團於1987年5月創立於台北，初期以生產各種規格螺絲為主，業務需要又增加各種特殊螺絲、螺帽等五金堅固件。