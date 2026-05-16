中科宇航火箭發射成功

中科宇航公司旗下力箭一號遙十三運載火箭「中國有戲號」，昨（15）日在東風商業航太創新試驗區點火升空，以「一箭五星」的方式，將全球首顆空地一體互動文化傳播衛星「有戲號」等五顆衛星，精準送入預定軌道。

此次任務是力箭一號運載火箭的第13次飛行，也是力箭系列運載火箭的第14次發射，力箭系列運載火箭累計將100顆衛星送入太空，入軌載荷總重量突破18噸，中科宇航不到四年時間，就成為大陸民營商業火箭首個躋身「百星俱樂部」的企業，在境內民營火箭發射服務市場中市占率居首位。

這一突破，代表大陸民營商業火箭，完成從單一任務試驗驗證向高密度、低成本、快回應規模化批量交付的戰略躍升。

力箭一號總設計師史曉寧表示，商業航太的核心使命，是將航太事業從傳統科研範式，轉型升級為可規模化、可持續化盈利的市場化產業，底層邏輯始終圍繞降本增效展開。

史曉寧補充，百星入軌形成了一套成熟完備、高效嚴謹的專案管控與全流程品質保障體系，「從技術管理者視角來看，代表中科宇航已完成從科研型組織，向專業化、成熟化商業發射服務商的跨越。」

一位航太領域科研專家指出，截至2026年4月，境內其他所有民營火箭企業累計入軌載荷總和還不到12噸，中科宇航一家的成績就超過全行業其他企業的總和。

突破18噸的入軌載荷體量，也讓中科宇航率先躋身境內成熟化商業火箭發射服務商行列。目前大陸評判一家公司是否能夠提供商業火箭發射服務的通用認定標準，一般為取得國家航天局商業航太發射相關許可、具備火箭完整研發製造試驗能力、有多次成功入軌發射紀錄。

力箭一號從設計之初就瞄準「工業化量產、常態化履約」的目標，透過技術、生產、發射全鏈條的創新，重構商業火箭的交付模式。

對於低軌星座營運商來說，「能按時、可靠地把衛星打上去」是第一需求。隨著星網工程等國家級低軌星座專案的啟動，未來5到10年，大陸需要發射上萬顆衛星進入太空，形成人民幣兆級的發射服務市場。在這樣的市場需求下，第一個證明規模化交付能力的企業，必然會虹吸絕大多數訂單。