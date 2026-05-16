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兩岸人物／靈心巧手CEO周永 掀掌中革命

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
靈心巧手聯合創辦人、CEO、CTO周永。圖／網路照片
靈心巧手聯合創辦人、CEO、CTO周永。圖／網路照片

靈心巧手公司（Linkerbot）是大陸具身智能靈巧手代表企業，早期以高自由度靈巧手切入市場並推動量產化進程，在聯合創辦人及CEO周永帶領下快速完成多輪融資並建立產業地位，近期規劃下一輪募資目標估值上看60億美元，成為該領域受到資本市場關注的企業之一。

大陸具身智能業裡從來不缺「少年天才」，周永即為其中之一。周永2000年便考進華中科技大學少年班，畢業後曾涉足 網路社群與無人車領域，累積3D仿真與自動駕駛相關技術經驗。後轉向創業，他形容自己更接近「問題導向型創業者」，並於2019年開始布局，後於2023年前後切入具身智能領域成立靈心巧手。

周永曾提及童年受日本卡通「機器貓」（台稱哆啦A夢）啟發，希望能打造出裡面那個「能拿出各種工具的魔法口袋」。正因此，在創業初期，他就將方向鎖定在「手」。他多次強調，「人類的手很重要」，「因為人類是用手創造發明和使用工具的」。

周永並認為滑鼠、鍵盤、剪刀、錘子本質都是手的延伸。他也指出，「不是大腦指揮手，而是手塑造了大腦」，因此判斷機器人進入通用場景的關鍵在於「手」。他亦表示，「我不僅僅是理想主義，也是現實主義」，並認為中國機器人產業未來將如手機與汽車產業般高頻迭代，逐步走向家庭機器人應用場景。

靈心巧手成立後投入腱繩、直驅與連桿等多技術路線研發，並建立電機、減速器與傳感器等核心部件自研能力。產品端推出Linker Hand系列靈巧手，新一代達16自由度並推進20自由度版本，入門型號價格下探至數千元。

在技術路線上，周永提出以統一模型驅動多種機器人形態，並強調技能必須在物理世界中完成。公司亦推出Open TeleDex遙操作系統、UMI-Dex數據方案及Linker Genesis模型，延伸至工業與科研應用。產能方面，公司靈巧手月產量已達數千台，目標提升至月產1萬台，並規劃2026年交付五萬至十萬台，同時推動「靈巧手生產靈巧手」的自動化製造概念。

在融資節奏上，靈心巧手於2025年前後加速擴張，正式開啟融資通道，一年內完成多輪融資，引入紅杉中國、螞蟻集團、中金資本等機構，累計融資規模達人民幣數10億元。近期路透指出，新一輪募資目標估值上看60億美元，較前輪約30億美元翻倍。同時，最新一輪則引入中關村科學城基金、中銀資產及復星創富等

周永近期形容當前行業競爭如「開盲盒」，技術與落地節奏決定位置。他指出，中國在硬體製造與量產能力具備優勢，但產業仍處早期階段。

CEO 資本市場 大陸

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