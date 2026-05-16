原料變貴 陸15家新能源車企喊漲價

受記憶體晶片及碳酸鋰等原材料價格大幅上漲影響，比亞迪、特斯拉、小米等多家新能源車企調漲部分車型或選裝配置的售價。業界認為，中低價車廠受市場競爭與需求疲弱影響，目前多採取試探性漲價策略。

陸媒「界面新聞」報導，初步統計有超過15家新能源車企陸續宣布漲價‌。數據顯示，2026年1至3月，大陸乘用車均價較去年同期分別提升人民幣1.5萬元、1.5萬元和0.7萬元，其中新能源汽車價格上行尤為明顯。據業界消息，預計5-6月還會有更多車型跟進漲價。

這波漲價潮主要是源於供應鏈的成本壓力，占新能源車成本30%至50%的動力電池受影響最明顯。受原材料價格漲價影響，電池級碳酸鋰現貨價格從2025年7月每噸人民幣7.5萬元一路上漲，成為調漲售價的主因。

其次是晶片供需失衡，因生成式AI帶動資料中心對高頻寬記憶體的需求，全球記憶體大廠將產能轉向AI伺服器，擠壓車用記憶體晶片供應。數據顯示，車用記憶體晶片近3個月價格上漲約180%。

此外，還有原油、橡膠、銅、鋁等基礎大宗商品價格也同步上漲。據「中國新聞周刊」報導，多重成本疊加下，2026年中型智慧電動車成本較2025年上漲人民幣0.4萬元至0.7萬元，進一步壓縮車廠原本已有限的獲利空間。

據大陸乘聯分會秘書長崔東樹提供數據，2026年1至3月，大陸汽車業利潤總額人民幣784億元，下滑18%。汽車產業利潤率顯著低於全國規模以上工業企業平均利潤率，更逼近絕大多數整車企業經營盈虧平衡線。