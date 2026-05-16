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原料變貴 陸15家新能源車企喊漲價

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

受記憶體晶片及碳酸鋰等原材料價格大幅上漲影響，比亞迪特斯拉小米等多家新能源車企調漲部分車型或選裝配置的售價。業界認為，中低價車廠受市場競爭與需求疲弱影響，目前多採取試探性漲價策略。

陸媒「界面新聞」報導，初步統計有超過15家新能源車企陸續宣布漲價‌。數據顯示，2026年1至3月，大陸乘用車均價較去年同期分別提升人民幣1.5萬元、1.5萬元和0.7萬元，其中新能源汽車價格上行尤為明顯。據業界消息，預計5-6月還會有更多車型跟進漲價。

這波漲價潮主要是源於供應鏈的成本壓力，占新能源車成本30%至50%的動力電池受影響最明顯。受原材料價格漲價影響，電池級碳酸鋰現貨價格從2025年7月每噸人民幣7.5萬元一路上漲，成為調漲售價的主因。

其次是晶片供需失衡，因生成式AI帶動資料中心對高頻寬記憶體的需求，全球記憶體大廠將產能轉向AI伺服器，擠壓車用記憶體晶片供應。數據顯示，車用記憶體晶片近3個月價格上漲約180%。

此外，還有原油、橡膠、銅、鋁等基礎大宗商品價格也同步上漲。據「中國新聞周刊」報導，多重成本疊加下，2026年中型智慧電動車成本較2025年上漲人民幣0.4萬元至0.7萬元，進一步壓縮車廠原本已有限的獲利空間。

據大陸乘聯分會秘書長崔東樹提供數據，2026年1至3月，大陸汽車業利潤總額人民幣784億元，下滑18%。汽車產業利潤率顯著低於全國規模以上工業企業平均利潤率，更逼近絕大多數整車企業經營盈虧平衡線。

比亞迪 小米 特斯拉

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