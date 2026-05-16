聽新聞
0:00 / 0:00

陸多家銀行定存占比 攀高

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

最新的上市銀行第1季財報和中國人民銀行統計數據觀察，多家銀行定期存款占比再創新高，且有兩家銀行的活期存款餘額較年初出現負增長。業內稱，銀行體系大規模的「存款搬家」並未發生，最多是不同性質的銀行之間，有部分存款在流轉。

大陸新一輪銀行存款利率下調潮正來襲，界面新聞報導，5月以來，多家中小銀行密集公告，下調人民幣存款產品利率，調整範圍覆蓋通知存款、定期存款等主要品種 ，部分5年期存款利率跌破1.8%。

大陸民眾「存款搬家」讓市場對理財、基金規模增長曾寄予厚望。但從數據看，銀行業理財登記中心日前披露的數據則顯示，第1季末理財全市場產品存續規模人民幣31.9兆元，比去年末也縮水上兆元。

財聯社報導，國有大行中，交通銀行第1季報告指出，報告期末，客戶存款餘額人民幣9兆6,853億元，較去年底增加3,775億元，增幅4.06%。其中，活存占比30.2%，較去年底下降0.54個百分點，定存占比68.1%，較去年底上升0.76個百分點；建設銀行第1季末的定期存款佔比約為57.6%，而去年底定期存款占比約為57.5%，占比也有所上升。

值得注意的是，部分銀行居民活期存款餘額較年初出現負增長：杭州銀行前三個月，在杭州銀行存款的個人活期少人民幣21億元；今年前三月成都銀行的個人活期帳戶減少人民幣14億元。業內認為該現象不常見；有上市銀行人士稱，就他們銀行情況來看，存款搬家沒有發生。「一些銀行的個人活期存款餘額出現縮水，也是居民存款定期化的最好證明。」

中國人民銀行 人民幣 大陸

延伸閱讀

國銀放款中小企業 衝高

中芯第2季營收拚兩位數增長 首季淨利僅年增5%

台壽：退休四指標 一好三壞

轉投資南山適用IFRS 17 寶成首季淨利年增1622%

相關新聞

港稱經濟亮眼 IMF警告風險猶在

港府昨天公布首季經濟數據，生產總值首季增長百分之五點九，大幅超過去年第四季百分之四的增幅，港府稱經濟表現亮麗。但到訪香港的國際貨幣基金會（ＩＭＦ）人員說，香港經濟活動還未回復至疫情前的趨勢水平，不利因素仍然存在，特別是在部分中小企業和房地產行業等較脆弱的領域。

掀價格戰！iPhone在陸降價號稱史上最低 華為跟進

大陸618電商大促銷臨近，大陸手機市場開啟價格戰。蘋果昨（15）日突然宣布手機降價，iPhone 17 Pro系列調降人民幣1,000元（新台幣4,660元），加上京東自營旗艦店以舊換新及雙重補貼後，到手價人民幣6,999元（新台幣3.1萬元），迎來史上最低價，進入人民幣6,000元檔位。

撐不住！陸多家電動車漲價 小車廠忐忑

大陸汽車業受記憶體晶片及碳酸鋰等原材料價格大幅上漲影響，包括比亞迪、特斯拉、小米等多家新能源車企上調部分車型或選裝配置的售價。業界認為，中低價車廠受市場競爭與需求疲弱影響，目前多採取試探性漲價策略。

中芯報喜 樂觀全年營運

中芯國際聯合CEO趙海軍昨（15）日在今年第1季財報說明會上表示，中芯國際第1季毛利率為20.1%，與上季相比增加0.9個百分點，晶圓代工漲價效應在第2季明顯體現，在接下來第3季和第4季還將進一步放大。

中科宇航火箭發射成功

中科宇航公司旗下力箭一號遙十三運載火箭「中國有戲號」，昨（15）日在東風商業航太創新試驗區點火升空，以「一箭五星」的方式，將全球首顆空地一體互動文化傳播衛星「有戲號」等五顆衛星，精準送入預定軌道。

原料變貴 陸15家新能源車企喊漲價

受記憶體晶片及碳酸鋰等原材料價格大幅上漲影響，比亞迪、特斯拉、小米等多家新能源車企調漲部分車型或選裝配置的售價。業界認為，中低價車廠受市場競爭與需求疲弱影響，目前多採取試探性漲價策略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。