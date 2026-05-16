陸多家銀行定存占比 攀高

最新的上市銀行第1季財報和中國人民銀行統計數據觀察，多家銀行定期存款占比再創新高，且有兩家銀行的活期存款餘額較年初出現負增長。業內稱，銀行體系大規模的「存款搬家」並未發生，最多是不同性質的銀行之間，有部分存款在流轉。

大陸新一輪銀行存款利率下調潮正來襲，界面新聞報導，5月以來，多家中小銀行密集公告，下調人民幣存款產品利率，調整範圍覆蓋通知存款、定期存款等主要品種 ，部分5年期存款利率跌破1.8%。

大陸民眾「存款搬家」讓市場對理財、基金規模增長曾寄予厚望。但從數據看，銀行業理財登記中心日前披露的數據則顯示，第1季末理財全市場產品存續規模人民幣31.9兆元，比去年末也縮水上兆元。

財聯社報導，國有大行中，交通銀行第1季報告指出，報告期末，客戶存款餘額人民幣9兆6,853億元，較去年底增加3,775億元，增幅4.06%。其中，活存占比30.2%，較去年底下降0.54個百分點，定存占比68.1%，較去年底上升0.76個百分點；建設銀行第1季末的定期存款佔比約為57.6%，而去年底定期存款占比約為57.5%，占比也有所上升。

值得注意的是，部分銀行居民活期存款餘額較年初出現負增長：杭州銀行前三個月，在杭州銀行存款的個人活期少人民幣21億元；今年前三月成都銀行的個人活期帳戶減少人民幣14億元。業內認為該現象不常見；有上市銀行人士稱，就他們銀行情況來看，存款搬家沒有發生。「一些銀行的個人活期存款餘額出現縮水，也是居民存款定期化的最好證明。」