大陸發改委主任會晤波音CEO：歡迎並支持波音與陸企深化務實合作

近年無人機愈趨普及，香港消委會自2023年起至今接獲19宗有關無人機或航拍機的投訴，投訴數字在三年間按年上升。消委會到訪17間售賣小型無人機的實體店及瀏覽14個零售商網站，發現全部實體店均無展示小型無人機的規例資訊，部分銷售點職員未能清楚說明相關法例要求，更有實體玩具連鎖店店員誤以為該店售賣的小型無人機只是玩具，不受規例限制。

2026-05-15 14:13