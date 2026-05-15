快訊

台灣恐迎挑戰？川習會落幕 國策院董事長分析「中共未來方向」吐憂心

老父遺囑土地全留小女兒沒用 踩這條法律紅線要吐回數百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

香港2026年經濟成長預測在2.5%至3.5%

中央社／ 香港15日電

香港今年首季GDP（本地生產總值）為5.9%，不過，港府今天預測全年經濟成長率在2.5%至3.5%之間。

港府15日公布年內首季經濟報告稱，受對外貿易表現持續強勁和本地需求增強所帶動，本地首季經濟強勁擴張，較去年同期增長5.9%，也高於上季的4%。

但扣除季節性影響，第1季實質經濟成長為2.9%。

經濟成長扣除季節性影響，是指在分析經濟資料時，剔除由節假日、氣候變化、生產週期等因素引起的規律性波動，從而更清晰地反映經濟的真實趨勢和內在增長動力。

展望未來，報告預期香港經濟前景大致保持強勁，原因之一是全球對先進電子產品及人工智慧產品的需求仍然強勁，可以支撐本地貨物出口。

報告又稱，香港旅遊業持續興旺、跨境金融活動蓬勃，以及商用服務需求穩定，都有利於經濟表現。

報告表示，考慮到首季經濟表現較預期強勁，以及外部環境的潛在短期不利因素，當局維持財政預算案中對本地經濟全年實質增長2.5%至3.5%的預測。

但報告同時強調，由於中東衝突的規模和持續時間的實際結果存在不確定性，經濟仍然存在下行風險。

香港

延伸閱讀

美伊談不攏 全球債市走弱…各國升息可能性大增

經濟日報社論／AI產業單極成長 是福是禍？

華虹單季獲利跳增五倍

寶成財報／2026年首季獲利22.3億元 每股賺0.76元

相關新聞

國泰航空新規 6月起提早5分鐘登機 起飛前15分鐘關閘

國泰航空公布，下月1日起所有航班的登機閘口會在起飛前15分鐘關閉，較現行安排提早5分鐘，同日起所有香港機場出發的航班亦會提前5分鐘開始登機。國泰解釋，航班延誤原因之一是有乘客較晚到達登機閘口或未有現身，是次調整旨在確保顧客有順暢登機體驗，登機後有充裕時間安頓，同時幫助航班準時起飛。

簡約屋加持 香港公屋輪候降至4.7年 創8年新低

香港房屋局14日公布最新一季公屋綜合輪候時間為4.7年，較上一季縮短0.4年，亦較本屆政府上任前的6.1年整整加快近一年半，屬逾八年以來最低水平，其中簡約公屋政策更起到關鍵作用。局長何永賢表示，未來五年傳統出租公屋供應進入高峰期，連同簡約公屋在內的總體建屋量將達約19.6萬個單位，較本屆政府上任時增逾80%。

小型無人機當玩具 店員以為不受規管 香港3年接19宗投訴

近年無人機愈趨普及，香港消委會自2023年起至今接獲19宗有關無人機或航拍機的投訴，投訴數字在三年間按年上升。消委會到訪17間售賣小型無人機的實體店及瀏覽14個零售商網站，發現全部實體店均無展示小型無人機的規例資訊，部分銷售點職員未能清楚說明相關法例要求，更有實體玩具連鎖店店員誤以為該店售賣的小型無人機只是玩具，不受規例限制。

中芯趙海軍：AI配套晶片需求強勁 漲價效應Q3到Q4將進一步放大

中芯國際聯合CEO趙海軍15日在2026年第1季在第1季財報說明會上表示，當前人工智慧應用爆發，帶動配套晶片需求強勁，加上產品漲價、客戶提前備貨、產業訂單回流等多重利多，公司訂單儲備飽滿、盈利水準穩步提升。本次漲價效應已於第2季顯著釋放，並將在第3、4季持續凸顯，公司對全年整體營運態勢保持樂觀。

中芯國際趙海軍：AI帶動電源管理等晶片需求 漲價效應逐步體現

中芯國際聯合CEO趙海軍15日在第1季財報說明會上表示，AI熱潮帶動電源管理、數據傳輸等晶片需求提升，同時擠壓NOR Flash等記憶體產能供應鏈，使得公司獨立式快閃記憶體工藝平台及模擬工藝台需求旺盛。而在供不應求的產品類別中，中芯國際已與客戶協商上調定價，漲價效應正逐步體現。

中芯第2季營收拚兩位數增長 首季淨利僅年增5%

大陸晶圓代工龍頭中芯國際昨（14）日公布2026年第1季財報，首季營收25.05億美元，年增11.5％；受折舊及攤銷金額按年大增影響，本期淨利（公司擁有人應占利潤）1.97億美元（約新台幣62億元），僅年增5%，基本每股盈餘0.02美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。