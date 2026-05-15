香港2026年經濟成長預測在2.5%至3.5%

香港今年首季GDP（本地生產總值）為5.9%，不過，港府今天預測全年經濟成長率在2.5%至3.5%之間。

港府15日公布年內首季經濟報告稱，受對外貿易表現持續強勁和本地需求增強所帶動，本地首季經濟強勁擴張，較去年同期增長5.9%，也高於上季的4%。

但扣除季節性影響，第1季實質經濟成長為2.9%。

經濟成長扣除季節性影響，是指在分析經濟資料時，剔除由節假日、氣候變化、生產週期等因素引起的規律性波動，從而更清晰地反映經濟的真實趨勢和內在增長動力。

展望未來，報告預期香港經濟前景大致保持強勁，原因之一是全球對先進電子產品及人工智慧產品的需求仍然強勁，可以支撐本地貨物出口。

報告又稱，香港旅遊業持續興旺、跨境金融活動蓬勃，以及商用服務需求穩定，都有利於經濟表現。

報告表示，考慮到首季經濟表現較預期強勁，以及外部環境的潛在短期不利因素，當局維持財政預算案中對本地經濟全年實質增長2.5%至3.5%的預測。

但報告同時強調，由於中東衝突的規模和持續時間的實際結果存在不確定性，經濟仍然存在下行風險。