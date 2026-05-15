中芯國際趙海軍：AI帶動電源管理等晶片需求 漲價效應逐步體現

中芯國際聯合CEO趙海軍15日在第1季財報說明會上表示，AI熱潮帶動電源管理、數據傳輸等晶片需求提升，同時擠壓NOR Flash等記憶體產能供應鏈，使得公司獨立式快閃記憶體工藝平台及模擬工藝台需求旺盛。而在供不應求的產品類別中，中芯國際已與客戶協商上調定價，漲價效應正逐步體現。

趙海軍指出，公司車規工藝覆蓋邏輯、類比BCD（將邏輯控制、精密類比和高壓功率元件整合在同一顆晶片上的技術）、嵌入式存儲、獨立式顯存、顯示驅動、影像感測器、功率器件等，經多年打磨逐步放量，尤其是車規模擬BCD平台需求旺盛、訂單飽滿。

他進一步解釋，第1季毛利率與上季相比提升，主要源於產品平均銷售單價上升以及產品結構優化。第1季晶圓平均銷售單價與上季相比提升2.5%，出貨數量與上季相比微降0.2%，量價變化反映出公司在優勢細分領域的部分產品代工價格穩中有升。

從應用結構來看，消費電子以46.2%的占比仍居第一大類別；工業與汽車領域占比，由去年同期的9.6%升至14%，成為增幅最顯著的細分板塊，顯示汽車電動化與工業自動化需求對相關客戶備貨的持續拉動。智慧手機和電腦與平板兩大傳統品類占比則出現收縮，合計占比明顯下降。

在產能方面，中芯國際第1季整體產能利用率為93.1%，與上季相比下降2.6個百分點。

趙海軍解釋，產能利用率與上季相比下滑主要有兩方面原因：一是受人工智慧「虹吸效應」影響，去年第4季手機廠商擔憂配套記憶體供應不足而下調了訂單，這一影響部分傳導至第1季；二是第1季有新廠走出開辦期，對應產能加入到利用率的分母中。

在供不應求的產品類別中，中芯國際已與客戶協商上調定價，漲價效應正逐步體現。他透露，部分客戶因顧慮後續外部環境不確定性可能帶來供應不足或繼續推高供應鏈價格，提前提拉消費電子、物聯網類產品的備貨，使得公司在手訂單充足。此外，由於機器人等人工智慧應用對配套晶片需求強勁，中芯國際正在持續擴充產能。

面對專用記憶體的緊缺格局，趙海軍表示，受行業產能擠壓影響，專用記憶體市場面臨緊缺局面，目前公司現有邏輯電路、MCU、功率器件等產品線產能均處於滿載狀態，無法直接抽調現有產能大規模轉產專用記憶體，只能依靠擴充整體總產量的方式，逐步分出部分產能投向專用記憶體，現階段專用記憶體整體仍處於供不應求狀態，短期內無法一次性滿足客戶全部需求。