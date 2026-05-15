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大陸民營火箭載重升級
為加快發展衛星互聯網與大型星座組網，大陸民營航天公司藍箭航天旗下朱雀二號改進型遙五運載火箭昨（14）日發射成功，將2.8噸載荷送入900公里軌道，進一步提升大重量載荷發射能力至6噸。航天工程師分析，此次發射顯示大陸民營火箭正加速布局低軌星座與高軌通信市場。
據藍箭航天微信公眾號14日消息，朱雀二號改進型遙五運載火箭（ZQ-2E Y5）為兩級低溫加長型液體運載火箭，在既有技術基礎上進行系統性迭代設計。本次任務軌道高度為900公里，搭載面向大型星座組網的2.8噸客製化試驗載重，標誌其已具備「一箭多星」任務能力。該型火箭為加長版本首飛產品，已具備500公里太陽同步軌道4噸、近地軌道6噸運載能力，屬大陸現役中型液體火箭中運力較領先型號之一。
技術層面，全箭長約55.9公尺，起飛質量267噸，推力338噸；一級採四台TQ-12A液氧甲烷發動機並聯，二級採TQ-15A發動機。藍箭航天指，該火箭首創二級三次點火「箱壓點火＋高軌離軌」方案，可改善離軌並降低太空碎片風險；一級導入發動機故障診斷與自糾偏技術，二級首次應用推進劑利用系統。此次任務測發周期13天、射前加注1.5小時，提升後續高頻次發射能力。
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