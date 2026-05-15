大陸民營火箭載重升級

2026年淘寶京東618活動時間確定，從5月12日開始到6月20日結束。而這次有兩大看點：一是大陸國補拉動消費成效；另一方面則是AI帶給電商新變量，比如能在阿里千問上逛淘寶。這次大促也成為AI商業生態一個重要觀察點。

2026-05-14 20:23