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華虹單季獲利跳增五倍

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
半導體示意圖。路透
半導體示意圖。路透

大陸第二大晶圓代工製造商華虹半導體昨（14）日公布今年第1季財報，受到產能快速爬升、保持高產能利用率，以及各製程技術平台均表現強勁帶動，首季淨利（歸於母公司股東淨利潤）人民幣1.4億元（約新台幣6.5億元），年增513%。

華虹首季營收人民幣46.25億元，年增18.22%；淨利年增五倍，主因報告期內平均銷售價格及付運晶圓數量上升使得毛利上升，首季毛利率13%，與上年相比上升3.8個百分點，同時本期為匯兌收益而上年同期為匯兌損失。

在2026年第2季指引方面，預估營收6.9億美元到7億美元之間；毛利率在14%到16%之間。

董事會主席白鵬表示，在產能快速爬坡的同時，公司依舊保持高產能利用率，各製程技術平台均表現強勁；其中微控制器（MCU）、獨立式快閃記憶體及BCD製程產品（Bipolar-CMOS-DMOS，將三種完全不同的電晶體技術整合在同一顆矽晶片上的特殊半導體製程）增長最為顯著。

白鵬認為，隨著人工智慧及相關應用在行業發展和市場格局中的作用日益增強，全球半導體產業正加速演變。人工智慧對全球半導體市場需求的顯著拉動。

人民幣 營收 半導體

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