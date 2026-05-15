比亞迪儲能超車特斯拉 去年市占率衝上13%

數據顯示，2025年比亞迪全球儲能系統出貨量60吉瓦時（GWh），市占率13%；特斯拉出貨46.7吉瓦時，市占率10%，位列第二。意味比亞迪在2025年超越特斯拉，成為全球最大電池儲能系統（BESS）系統整合商，終結特斯拉2023—2024年連續兩年的榜首地位。

據Benchmark Mineral Intelligence最新數據，比亞迪在2025年全球儲能系統出貨量將在所有電池儲能系統整合商中排名第一。同期，特斯拉出貨雖年增49%，但仍跟不上比亞迪迅猛擴張步伐。

陽光電源以9%的市占率排名第三，緊追在後的是三家並列的中國大陸公司，市占率均為6%，分別是中車株洲、寧德時代和超強。華為（5%）、遠景能源（5%）、Fluence（4%）和Sunwoda（4%）名列前十。

值得注意的是，排名前十的儲能系統整合商中有八家是中國大陸公司。西門子和AES的合資企業Fluence是除特斯拉之外唯一躋身榜單的西方公司。

比亞迪儲能持續出海，近期該公司與挪威船舶電池企業Corvus Energy AS在深圳CIBF展會簽署戰略合作協議。雙方將共同推進高倍率磷酸鐵鋰船用電池系統研發、認證與規模化落地，並拓展全球海事新能源市場。另據多家媒體報導，比亞迪正評估包括義大利在內的歐洲新增產能布局選址。

Benchmark和InfoLink的數據還顯示，到2025年，全球電池儲能系系統（BESS）裝機量將成長51%，達到約315吉瓦時，而固定式儲能電池的出貨量將幾乎翻倍，超過600吉瓦時。而中國大陸是成長的主動推動力，因光是去年12月，中國大陸就安裝了65吉瓦時的大型電池儲能系統，單月量體就超越美國全年裝置容量。