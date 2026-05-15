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中芯第2季營收拚兩位數增長 首季淨利僅年增5%

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
中芯國際看旺第2季營運，與首季相比，營收估增14%到16%。聯合報系資料照
中芯國際看旺第2季營運，與首季相比，營收估增14%到16%。聯合報系資料照

大陸晶圓代工龍頭中芯國際昨（14）日公布2026年第1季財報，首季營收25.05億美元，年增11.5％；受折舊及攤銷金額按年大增影響，本期淨利（公司擁有人應占利潤）1.97億美元（約新台幣62億元），僅年增5%，基本每股盈餘0.02美元。

中芯國際給出第2季營運指引，與上季相比，營收估計增長14%到16%，毛利率指引為20%到22%，與上一季指引相比提升2個百分點。顯示中芯國際正迎來新一輪加速增長，管理層對全年前景亦轉趨樂觀。

中芯管理層在財報評論指出，基於客戶需求和在手訂單情況，「相較於上個季度，公司對於今年的整體運營情況更加樂觀。」

地區結構層面，中國區營收占比進一步升至88.9%，較去年同期的84.3%明顯擴大；美國區占比則由去年同期的12.6%收窄至9.3%。

產能方面，以8吋晶圓計算，第1季末月產能達107.8萬片，較去年同期的97.3萬片增長約10.8%，為承接第2季更大規模出貨奠定基礎。

首季產能利用率為93.1%，低於前季度的95.7%，但高於去年同期的89.6%，整體保持在較高水準。第1季實際銷售晶圓數量為250.9萬片，與前季度的251.5萬片基本持平。

從晶圓收入應用分布來看，消費電子以46.2%的占比穩居第一大類別；工業與汽車領域表現亮眼，占比由去年同期的9.6%大幅升至14%，成為增幅最顯著的細分板塊，顯示汽車電動化與工業自動化需求對相關客戶備貨的持續拉動。

智慧手機占比由去年同期的24.2%降至18.9%，電腦與平板由17.3%降至13.6%，兩大傳統品類合計占比明顯收縮，與工業、汽車及消費電子的結構性接力形成鮮明對比。晶圓尺寸方面，12吋占比76.4%，8吋占23.6%，與上季度基本持平。

第1季資本支出人民幣108.7億元，低於前季度的人民幣170.4億元，但較去年同期的人民幣101.5億元仍略有增長。資產負債表顯示，在建工程餘額由年初的人民幣926.1億元降至人民幣748.7億元，固定資產則由年初的人民幣1,362.5億元增至人民幣1,536.7億元，表明部分在建產能陸續完工。

營收 中芯 大陸

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