小鵬汽車據報積極布局歐洲產能 擬承接福斯閒置產能

大陸汽車業者持續加速歐洲產能布局，小鵬汽車據報正與福斯汽車及其他汽車製造商洽談，擬洽談收購位在歐洲的一座工廠，以拓展國際銷售。小鵬汽車東北歐區總經理程曉光表示，正評估在歐洲尋找合適廠址或新建工廠的可能性。

據《金融時報》報導，程曉光在13日舉行的《金融時報》未來汽車峰會上表示，「我們正與大眾（台稱福斯）汽車商討，看看是否有可能在歐洲找到合適的廠址」。他指出，目前小鵬在歐洲的車輛由合約製造商麥格納斯太爾（Magna Steyr）位於奧地利的工廠生產，但該生產線產能已接近飽和。

除收購現有工廠外，小鵬亦考慮在歐洲新建工廠。程曉光稱，「我們認為並非所有工廠都能滿足我們最新或未來產品的需求」，並指福斯汽車部分工廠「有點老舊」。

作為小鵬汽車股東之一的福斯汽車尚未回應相關說法。不過該公司此前表示，因需求疲弱及競爭加劇，正剝離歐洲閒置產能，並尋求替代用途，包括讓合作夥伴使用產能。福斯汽車首席執行長布魯姆（Oliver Blume）亦曾表示，正評估歐洲工廠是否可供中國合作夥伴使用。

據了解，福斯汽車正推進重組計劃，擬在2030年前削減德國約75萬輛年產能，並裁減數萬個工作職位，同時在歐洲範圍內進一步削減約50萬輛產能，主要涉及利用率偏低的工廠。

IT之家提到，小鵬與福斯合作始於2023年，福斯投資約7億美元入股小鵬，持股約4.99%，並獲董事會觀察員席位。雙方基於小鵬平台共同開發電動車及電子電氣架構，相關車型計劃於2026年以福斯品牌推出。

報導稱，小鵬目前在歐洲由奧地利代工廠生產，但該產線產能已接近飽和，因此正同步評估收購或自建工廠方案。

此外，程曉光表示，小鵬亦在研發飛行汽車及人形機器人，計劃於2027年推向歐洲市場。

另，路透提到，福斯汽車持有小鵬股份，並在大陸與上汽集團、一汽集團及江淮汽車等建立合資合作，但相關合作尚未延伸至歐洲生產端。

第一財經指出，近年海外市場對大陸汽車關稅持續上調，大陸電動車在歐盟市場綜合稅負最高可達45.3%。在此背景下，透過收購或合作方式使用海外閒置工廠，已成為大陸車企拓展海外市場的主流選項。此前，有消息稱，吉利汽車近期已與福特達成協議收購其西班牙工廠部分產線，用於多能源車型生產；比亞迪、奇瑞與長城等亦持續透過併購或共用產線方式布局海外產能。