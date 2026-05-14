推進Risc-V應用落地 晶心科與陸紫荊半導體簽訂戰略合作協議

主營Risc-V、矽智財廠商晶心科14日在上海舉辦的「RISC-V Now」大會上與大陸紫荊半導體簽訂戰略合作協議，希望共同推進Risc-V的應用、拓展生態圈。

目前CPU設計架構有三種：分別是x86、ARM、RISC-V，前兩者是封閉架構，x86由英特爾、超微壟斷；ARM則由ARM公司掌握，但這兩種生態最成熟，應用也較多；Risc-V則是完全免費的開源架構，雖應用仍在追趕，但正快速崛起。

紫荊半導體是長城汽車孵化、2024年底獨立的車規級RISC‑V晶片設計公司，核心價值是用開源RISC‑V打破車載MCU（微控制器）的Arm壟斷，核心產品紫荊M100已實現全球首款RISC‑V車規MCU量產上車。紫荊半導體董事長曹常鋒表示，紫荊Ｍ200將會與晶心科合作。

晶心科董事長兼首席執行官林志明對本報表示，大陸汽車市場很大且汽車工業蓬勃發展，現在汽車IC重要性越來越強，以前是車廠做領導，現在可能是晶片做領導。今天戰略合作一個意義在於，雙方互相結合彼此的長處。他們做晶片，晶心科提供車規的CPUIP來做合作。

然而，外界對Risc-V前景多數樂觀看好，但當前要商業化仍面臨許多挑戰，市場與投資人仍有疑慮。林志明說，挑戰跟問題要一個個解決，RVI（RISC‑V 國際協會）也很努力在解決，比如RVI就是集中profile跟platform方面的定義，以解決行業標準碎片化問題。

林志明進一步指，較為正面說法是大家把精力集中在相關規格，一起開發規格，在上面堆疊硬、軟體的生態系跟解決方案。然後堆疊出來的解決方案就是針對這個應用，不論是mcu、車規，或是很多相同組合漸漸會發揮效益。「當然我們自己很有耐心，但是也希望市場有良好的回應。」他說。

曹常鋒稱，中國大陸做Risc-V重點是為自主可控提供可能性，其最大特點是模塊化，指令集可以自主定義，能有靈活性，目前大陸正推進車規級發展，包括長城汽車、東風汽車正發展Risc-V車規晶片。

不過，曹常鋒稱，Risc-V在車規上仍有四大瓶頸：一是性能表現挑戰，在高算力、高安全等級場境支撐能力不足，跟ARM仍有差距；二是行業標準缺失，目前呈現碎片化發展，大陸汽車晶片聯盟去年做了很多標準起草工作，還在過程，逐步努力；三是生態體系短板，像是軟體適應度，雖然德國汽車電子Vector在做，但量產的Risv-c晶片非常少，驗證測試仍待進一步重複驗證，在高算力領域生態短版比較大；四是商業落地化差距比較大，研發投入成本巨大，車規級驗證經驗相對欠缺，市場規模效應未形成，落地受限。雖然晶片通過測試，但要補的驗證都不能少，這些對公司挑戰性都很大。

據悉，「RISC-V Now」研討會分別於12日與14日在北京與上海舉行，研討會聚焦於「可部署等級（Production-Ready）」的實務洞察，涵蓋從架構設計、軟件工具鏈到系統層級優化的關鍵環節，協助開發團隊在功耗與成本限制下，制定具備執行力的 SoC 策略。現場也展示合作夥伴搭載高性能 RISC-V MCU 的「智能機器人」。

面對Risc-V中短期商業化的挑戰與問題，晶心科董事長兼首席執行官林志明說，問題要一個個解決，他們有耐心，也希望能得到市場正面回應。記者黃雅慧／攝影