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陸618電商大促開跑 國家補貼、AI購物成看點

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
2026年淘寶京東618活動時間確定，從5月12日開始到6月20日結束。陸網宣傳已經教戰口訣。圖／取自京九晚報
2026年淘寶京東618活動時間確定，從5月12日開始到6月20日結束。陸網宣傳已經教戰口訣。圖／取自京九晚報

2026年淘寶京東618活動時間確定，從5月12日開始到6月20日結束。而這次有兩大看點：一是大陸國補拉動消費成效；另一方面則是AI帶給電商新變量，比如能在阿里千問上逛淘寶。這次大促也成為AI商業生態一個重要觀察點。

2026年京東淘寶618已於12日20時全面啓動，活動持續至6月20日，橫跨整整40天。今年疊加第二批625億國家以舊換新補貼，平台紅包、跨店滿減、國補三重福利可疊加使用。為了避免過往太多複雜規則，陸網宣傳已經教戰口訣，包括：「先領券、再國補、最後湊單！」、「順序對了，錢就省了！」。

大陸國補是今年亮點之一。最新數據顯示，截至2026年5月4日，今年消費品以舊換新已惠及8620.4萬人次，帶動銷售額6292.7億元。

證券時報報導，北京大學光華管理學院應用經濟學系助理教授羅彌分析，國補政策實施三年，對消費市場的拉動作用顯著。拉動效應的背後，與政策設計及不同平台的模式差異密切相關。他進一步指，社零統計的關鍵是消費發生瞬間，貨從本地倉庫發出，這筆交易就計入本地統計。京東的自營模式剛好契合這一規則，北京京東賣出去的商品，銷售額都可以算在北京，其他省也是如此。

中誠信國際研究院院長袁海霞指出，2024年—2025年國補資金近90%投向汽車、家電等耐用品，這與當前大陸居民消費中服務與非耐用品消費佔比達60%的結構現狀存在偏差，也成為政策調整的重要動因。

另一個亮點在於AI購物進度。阿里巴巴旗下千問與淘寶11日正式全面打通，種草、決策與下單的全過程中，用戶不必在多個App之間來回切換，而是更加簡單直接：通過千問App即可完成淘寶商品的挑選、對比和購買。憑借內部生態協同，阿里巴巴為AI商業化的加速提供了一個可供參考的模式，更為AI成為下一代超級入口的實現路徑打開了更大想像空間。

據諮詢機構Gartner預測，2026年搜索引擎流量將下降25%，到2028年AI搜索份額可能超過傳統搜索。高盛的兩位分析師也在2026年Shoptalk零售業峰會上指出，消費者的購物起點正在發生結構性遷移，AI平台開始一步步取代傳統搜索引擎，演變成為電商流量、商業交易的新入口。

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