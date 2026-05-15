廣州將建500個低空起降設施

「機遇之城 熱氣騰騰」系列招商發布活動之低空經濟產業專場十三日在廣州舉行。廣州市政府官員在活動上表示，二○二六年該市將新建五百個低空起降設施。

中新社報導，在活動中，廣州市發展和改革委員會發佈了廣州低空經濟產業發展機會以及廣州空天產業投資基金。 廣州市低空航天產業辦常務副主任、市發改委副主任樂茂表示，二○二六年，廣州市將新建五百個低空起降設施；規畫建設長測試跑道，為噸級重載無人機研發製造提供測試條件；打造沿珠江六公里低空安全管控測試區。

樂茂還稱，廣州正加快推進珠江兩岸文旅測試航線，探索在廣州城區沿江公園及珠江沿岸人口密度較低區域設立典型運營示範點，打造「穗港碼頭-琶洲臨江公園-海心沙-白鵝潭-太古倉」載人低空飛行應用示範航線，推動商業化運營。

據瞭解，廣州將提升eVTOL、無人機等新型航空器供應鏈本地化能力，推進電池電機電控、導航系統、智能飛控等零部件企業適配性改造，培育本土零部件領域標桿企業，實現「不出廣州就能造飛機」、「廣州造、賣全球」。

活動期間發佈的廣州空天產業投資基金，目標總規模為兩百億元人民幣，由廣州市級財政、各級國有企業和政府性基金以及金融機構等多方主體共同出資。該基金投資範圍為低空經濟與航空航天全產業鏈，包括關鍵原材料供應，核心零部件製造，航空器及配套設施以及低空物流、文旅、出行、政務飛行和航空運輸、航天發射等應用和服務場景項目。

活動還組織四條考察線路，邀請參會企業代表和嘉賓分別前往廣州四個區的重點平台載體，實地考察廣州低空經濟應用場景、智造園區及創新基礎設施。