聽新聞
0:00 / 0:00

「以竹代塑」 竹博會推廣綠材

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
第三屆武夷山竹業博覽會十三日在福建南平武夷山開幕。圖為全球首架竹基傾轉旋翼無人機展出。（中新社）
第三屆武夷山竹業博覽會十三日在福建南平武夷山開幕。圖為全球首架竹基傾轉旋翼無人機展出。（中新社）

第三屆中國（武夷山）竹業博覽會（以下簡稱竹博會）十三日在福建南平武夷山啟幕，多款前沿竹科技新品亮相。

中新社報導，本屆竹博會匯聚中國十七個省份六百八十家企業參展，同時吸引俄羅斯、埃及、西班牙、孟加拉國、巴基斯坦等十國境外採購商赴會對接、尋覓商機。

「當前中國竹產業規模已突破五千億元人民幣，正加速向萬億級產業集群邁進」。中國工程院院士蔣劍春在竹博會現場致辭表示，竹子生長周期短、固碳性能優異且可自然降解，對比傳統塑料製品，在生產能耗、碳排放量、自然降解周期等方面優勢突出，是全球推進「以竹代塑」、助力雙碳目標落地的優質綠色材料。

日前，中國國內竹產業已跳出傳統日用品、建築用材的單一賽道，持續向高端包裝、裝飾用材、交通配套、竹基新型復合材料等高端領域拓展，實現竹資源全鏈條、高附加值的產業化利用。

「中國竹制環保用品品質過硬、設計貼合實用需求，契合當下全球綠色消費主流趨勢」。孟加拉國採購商博胡表示，此次參會旨在將中國優質竹製品引入該國市場，並借鑒中國成熟的竹產業技術與發展經驗。

本屆展會配套舉辦「以竹代塑」新品發布暨供需對接會，搭建中外企業面對面精準洽談平台，助力竹產品出海，本次對接會現場簽約額突破一百萬美元。

福建 埃及 巴基斯坦

延伸閱讀

廣角鏡／武夷山竹科技吸睛

陸汽車賽道現新黑馬 寧德時代、博世參投華為生態品牌「啟境」

4大動能 陸第2季經濟延續穩健復甦

產官學攜手推動新農業轉型 僑光科大舉辦高中職新農業行銷競賽

相關新聞

儲能業務市占率 比亞迪超越特斯拉登頂全球第一

據美國科技網站Electrek十三日報導，去年中國大陸比亞迪超越美國特斯拉，成為全球最大電池儲能系統（ＢＥＳＳ）集成商，全球市占率達百分之十三，特斯拉則為百分之十，終結特斯拉二○二三至二○二四年連續兩年的榜首地位。

川習會後有經貿亮點？陸官媒：接下來1個月 美企高管訪陸不斷

美國總統川普訪陸3天行程會讓中美關係如何變化受到關注。大陸央廣總台旗下自媒體「玉淵譚天」13日預告，「接下來一個月美企高管訪華不斷」，原因是6月22日在北京開幕的第四屆鏈博會。

股民期待落空…川習會未見經貿利多 陸股下殺三大指數全收黑

川習會上午在北京登場，中美雙方會後未釋出具體經貿協議。中國大陸A股今天小紅開出後一路下殺，三大指數下午收盤均下跌逾1.5...

創新生活 十餘台企消費品蘇州亮相

二○二六消費名品大會十三日在江蘇蘇州開幕。本次大會以「消費新范式 名品新未來」為主題，集中呈現消費名品創新成果。十餘家台資企業品牌也亮相大會，吸引眾多關注。

海交會 逾千台商台胞參與

二○二六年中國福州國際招商月暨第二十八屆海峽兩岸經貿交易會（以下簡稱海交會）十三日舉行新聞發布會，本屆有七十多家台灣島內工商團體、逾千名兩岸台商台胞報名參與第二十八屆海交會，參會台灣工商團體數和台胞人數均超往屆。

「以竹代塑」 竹博會推廣綠材

第三屆中國（武夷山）竹業博覽會（以下簡稱竹博會）十三日在福建南平武夷山啟幕，多款前沿竹科技新品亮相。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。