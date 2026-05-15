「以竹代塑」 竹博會推廣綠材

第三屆中國（武夷山）竹業博覽會（以下簡稱竹博會）十三日在福建南平武夷山啟幕，多款前沿竹科技新品亮相。

中新社報導，本屆竹博會匯聚中國十七個省份六百八十家企業參展，同時吸引俄羅斯、埃及、西班牙、孟加拉國、巴基斯坦等十國境外採購商赴會對接、尋覓商機。

「當前中國竹產業規模已突破五千億元人民幣，正加速向萬億級產業集群邁進」。中國工程院院士蔣劍春在竹博會現場致辭表示，竹子生長周期短、固碳性能優異且可自然降解，對比傳統塑料製品，在生產能耗、碳排放量、自然降解周期等方面優勢突出，是全球推進「以竹代塑」、助力雙碳目標落地的優質綠色材料。

日前，中國國內竹產業已跳出傳統日用品、建築用材的單一賽道，持續向高端包裝、裝飾用材、交通配套、竹基新型復合材料等高端領域拓展，實現竹資源全鏈條、高附加值的產業化利用。

「中國竹制環保用品品質過硬、設計貼合實用需求，契合當下全球綠色消費主流趨勢」。孟加拉國採購商博胡表示，此次參會旨在將中國優質竹製品引入該國市場，並借鑒中國成熟的竹產業技術與發展經驗。

本屆展會配套舉辦「以竹代塑」新品發布暨供需對接會，搭建中外企業面對面精準洽談平台，助力竹產品出海，本次對接會現場簽約額突破一百萬美元。