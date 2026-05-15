海交會 逾千台商台胞參與

二○二六年中國福州國際招商月暨第二十八屆海峽兩岸經貿交易會（以下簡稱海交會）十三日舉行新聞發布會，本屆有七十多家台灣島內工商團體、逾千名兩岸台商台胞報名參與第二十八屆海交會，參會台灣工商團體數和台胞人數均超往屆。

中新社報導，福建省台辦副主任鍾志剛表示，本屆海交會緊扣「推動經貿融合、共建第一家園」主題，精心策劃一場開幕式、六場產業對接會、六場特色交流活動。本屆海交會參會台灣工商團體數和台胞參與人數均超過往屆，充分體現台灣民間想交流、求發展、促融合的迫切心聲。

本屆海交會大會現場規畫面積達四萬平方公尺，設置經貿產業合作推介、服務體驗空間等，按產業和功能細分設置台灣工業智造科技、台灣青年創業、台灣好物等十個主題推介交流區以及兩岸金融、數字通訊、直播電商等五個配套服務和互動體驗區，共有三六二家兩岸企業參展，並參與推介交流活動。

福州市副市長梁棟在發布會上介紹，本屆海交會期間，福州將發佈打造福州馬祖「同城生活圈」先行先試第三批政策，並在中心主題成果發佈區集中展示兩岸融合發展示範區建設的階段性成果。

本屆海交會期間，中國工業經濟聯合會與台灣工業總會將共同主辦海峽兩岸工業發展大會，會上將發布兩岸工業領域首份合作倡議書，為兩岸工業產業協同發展、深化合作注入新動力。