聽新聞
0:00 / 0:00

海交會 逾千台商台胞參與

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

二○二六年中國福州國際招商月暨第二十八屆海峽兩岸經貿交易會（以下簡稱海交會）十三日舉行新聞發布會，本屆有七十多家台灣島內工商團體、逾千名兩岸台商台胞報名參與第二十八屆海交會，參會台灣工商團體數和台胞人數均超往屆。

中新社報導，福建省台辦副主任鍾志剛表示，本屆海交會緊扣「推動經貿融合、共建第一家園」主題，精心策劃一場開幕式、六場產業對接會、六場特色交流活動。本屆海交會參會台灣工商團體數和台胞參與人數均超過往屆，充分體現台灣民間想交流、求發展、促融合的迫切心聲。　

本屆海交會大會現場規畫面積達四萬平方公尺，設置經貿產業合作推介、服務體驗空間等，按產業和功能細分設置台灣工業智造科技、台灣青年創業、台灣好物等十個主題推介交流區以及兩岸金融、數字通訊、直播電商等五個配套服務和互動體驗區，共有三六二家兩岸企業參展，並參與推介交流活動。 　　

福州市副市長梁棟在發布會上介紹，本屆海交會期間，福州將發佈打造福州馬祖「同城生活圈」先行先試第三批政策，並在中心主題成果發佈區集中展示兩岸融合發展示範區建設的階段性成果。 　　

本屆海交會期間，中國工業經濟聯合會與台灣工業總會將共同主辦海峽兩岸工業發展大會，會上將發布兩岸工業領域首份合作倡議書，為兩岸工業產業協同發展、深化合作注入新動力。

兩岸

延伸閱讀

彩雲之約 深化雲台交流合作

芬蘭台商會成立 深化台芬科技、貿易及文化實質連結

川習會後有經貿亮點？陸官媒：接下來1個月 美企高管訪陸不斷

研華搶攻邊緣 AI 商機 COMPUTEX 首度整合全球夥伴大會

相關新聞

儲能業務市占率 比亞迪超越特斯拉登頂全球第一

據美國科技網站Electrek十三日報導，去年中國大陸比亞迪超越美國特斯拉，成為全球最大電池儲能系統（ＢＥＳＳ）集成商，全球市占率達百分之十三，特斯拉則為百分之十，終結特斯拉二○二三至二○二四年連續兩年的榜首地位。

川習會後有經貿亮點？陸官媒：接下來1個月 美企高管訪陸不斷

美國總統川普訪陸3天行程會讓中美關係如何變化受到關注。大陸央廣總台旗下自媒體「玉淵譚天」13日預告，「接下來一個月美企高管訪華不斷」，原因是6月22日在北京開幕的第四屆鏈博會。

股民期待落空…川習會未見經貿利多 陸股下殺三大指數全收黑

川習會上午在北京登場，中美雙方會後未釋出具體經貿協議。中國大陸A股今天小紅開出後一路下殺，三大指數下午收盤均下跌逾1.5...

創新生活 十餘台企消費品蘇州亮相

二○二六消費名品大會十三日在江蘇蘇州開幕。本次大會以「消費新范式 名品新未來」為主題，集中呈現消費名品創新成果。十餘家台資企業品牌也亮相大會，吸引眾多關注。

海交會 逾千台商台胞參與

二○二六年中國福州國際招商月暨第二十八屆海峽兩岸經貿交易會（以下簡稱海交會）十三日舉行新聞發布會，本屆有七十多家台灣島內工商團體、逾千名兩岸台商台胞報名參與第二十八屆海交會，參會台灣工商團體數和台胞人數均超往屆。

「以竹代塑」 竹博會推廣綠材

第三屆中國（武夷山）竹業博覽會（以下簡稱竹博會）十三日在福建南平武夷山啟幕，多款前沿竹科技新品亮相。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。