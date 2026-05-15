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創新生活 十餘台企消費品蘇州亮相

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

二○二六消費名品大會十三日在江蘇蘇州開幕。本次大會以「消費新范式 名品新未來」為主題，集中呈現消費名品創新成果。十餘家台資企業品牌也亮相大會，吸引眾多關注。 　　

中新社報導，工業和信息化部副部長謝遠生在致辭中說，消費品工業是中國傳統優勢產業和重要民生行業，是築牢實體經濟根基的重要基石，是滿足人民日益增長的美好生活需要的物質基礎。當前，消費已成為拉動中國經濟增長的主動力，培育打造中國消費名品方陣正是加快推動消費品工業高質量發展、提升中國消費品品牌價值和影響力的重要手段。  　今年二月，工業和信息化部辦公廳公布了二○二五年度中國消費名品名單，首次將大陸台資企業納入評選範圍，旺旺、康師傅、元祖食品、拓進等一批扎根大陸、深耕市場的台資企業品牌入選。本次消費名品大會也有十餘家台資企業受邀參展。　大會現場，以「兩岸客廳 我們的家」為主題打造的沉浸式消費體驗館被設置在顯眼位置。體驗館圍繞台灣與蘇州兩地「吃、穿、住、行」生活美學脈絡，通過實景還原、互動裝置與數字展陳相結合的方式，集中展示兩岸特色飲食、非遺服飾、現代家居及出行產品，呈現兩岸同根同源的生活美學與煙火氣息。在旺旺展位，現場工作人員表示，旺旺非常看重消費名品大會的平台，本次展示的都是最新推出的展品，希望藉助消費名品大會的影響力令新產品為更多消費者所了解。 　　

元祖食品的展位上，從台灣的鳳梨酥到蘇州的定勝糕，各色糕點應有盡有。元祖食品四星店長郭黎表示，公司將繼續致力于打造經典口味，以糕點傳承節令民俗等中華傳統文化，把更多美味帶給大陸消費者。

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