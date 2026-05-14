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中國大陸航線16日起調漲燃油附加費 最高漲幅50%

中央社／ 台北14日電

國際原油價格突破每桶100美元大關，中國國內航空公司16日起將調漲中國大陸航線的燃油附加費，最高漲幅50%。

據新華社報導，中國多家航空公司今天表示，5月16日起銷售的中國大陸航線客票，燃油附加費將調漲。800公里（含）以下航線，每航段收取人民幣90元（約新台幣396元，下同），漲幅50%；800公里以上航線，每航段收取170元，漲幅41.67%。嬰兒旅客免收燃油附加費，兒童減半收取。

中國上次調漲大陸航線燃油附加費是4月5日，當時800公里（含）以下航段調漲為60元；800公里以上航段調漲為120元，一口氣調漲5倍。

5月16日起，中國大陸航線燃油附加費加上現行的50元機場建設費，旅客購買機票，在票面價格之外，需要另外支付140元至220元。

中國大陸 航線 調漲

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