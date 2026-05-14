股民期待落空…川習會未見經貿利多 陸股下殺三大指數全收黑

川習會上午在北京登場，中美雙方會後未釋出具體經貿協議。中國大陸A股今天小紅開出後一路下殺，三大指數下午收盤均下跌逾1.5%，上海證券綜合指數失守4200點關卡。

綜合新浪財經等陸媒報導，美國總統川普（Donald Trump）昨天飛抵北京前，陸股13日提前上演慶祝行情，A股三大指數開低走高收紅。其中，AI、晶片股雲集的創業板指大漲2.63%，報4038點，創歷史新高；滬指上漲0.67%，報4242點，創2015年7月以來新高；深證成指上漲1.67%，也創2021年2月以來新高。

社群訊息顯示，許多大陸股民原本預期川習會登場，A股今天可望再創波段新高。但早上開出小紅後，三大指數一路下跌還殺尾盤。

川習會上午結束後，中美雙方未釋出具體經貿協議。新華社報導僅提到，中國國家主席習近平在會中說，昨天兩國經貿團隊達成了「總體平衡積極的成果」。

下午收盤，滬指下跌1.52%，失守4200點；深證成指下跌2.14%；創業板指下跌2.16%。

滬深兩市成交額人民幣3兆3622.54億元（約新台幣15.6兆元，下同），較前一個交易日放量約1222.4億元。全市只有1047檔股票上漲，4387檔股票下跌。

A股收盤後，大陸股民在微博發文表達不滿，許多人反問怎麼川普來了股市還跌，抱怨沒有看到官方稱的「中美雙贏」；還有人說，美股都沒跌，「中國丟人」。有分析師稱主力趁勢倒貨，逢高出脫。