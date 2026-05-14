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瑞銀看好中美部分領域達成協議 科技准入成重點之一

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
習近平與川普14日參觀北京天壇。美聯社
習近平與川普14日參觀北京天壇。美聯社

瑞銀財富管理投資總監辦公室報告指出，市場對川習會預期偏低，不預期中美關係全面重置，但認為在部分領域達成務實協定的可能性上升。中國可能擴大採購美國農產品與飛機，換取美方部分晶片技術限制鬆綁。加上隨行美國企業高層中科技業占比高，顯示科技市場准入是談判重點之一。

「香港經濟日報」報導，瑞銀財富管理投資總監辦公室報告指，在會議召開前，市場整體預期已處於偏低水準，峰會結果是否能夠成為強有力的市場催化劑仍有待觀察。

該行指，不預期中美關係會出現全面重置，但認為在部分領域達成務實協定的可能性上升。具體而言，中國可能擴大對美國農產品和飛機的採購，換取美國在部分晶圓及相關技術出口限制上的邊際放寬。

瑞銀指，此次隨行的美國CEO代表團中，科技企業占比顯著，或表明談判重點之一在於雙向科技市場准入。在此背景下，貿易進展、關稅減免或技術准入方面的任何上行意外，均有可能提振市場情緒，並壓縮目前中國股市所反映的地緣政治風險溢價。

該行繼續看好中國科技板塊，同時偏好電力與設備、醫療保健以及選擇性收益型板塊。 即使人工智能（AI）需求和強勁的盈利增長推動全球股市走高，但瑞銀認為仍要考慮地緣政治不確定和AI的快速發展。

瑞銀 川習會 美國 科技業

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