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提升大重量載荷發射能力 朱雀二號改良型遙五運載火箭發射成功
14日上午11時，大陸民營「藍箭航太」的朱雀二號改進型遙五運載火箭（ZQ-2E Y5），在位於大陸內蒙的東風商業航太創新試驗區發射升空，將搭載的2.8噸客製化試驗載重，順利送入900公里高度預定軌道。
據新華社，藍箭航太負責人表示，朱雀二號改進型遙五運載火箭進一步提升大重量載重發射能力，具備承接一箭多星發射任務的工程條件，為加速發展衛星互聯網、執行大型星座組網工程提供運載能力支撐。
本發火箭為兩級低溫加長型液體運載火箭。火箭直徑3.35公尺，整流罩最大直徑4.2公尺，全箭長度約55.9公尺；起飛質量267噸，起飛推力338噸。
型號研發負責人介紹，本發火箭採用二級三次點火「箱壓點火+高軌離軌」技術方案。其中，火箭一級引擎應用線上故障診斷與自糾偏技術，可在飛行過程中完成自動診斷與因應。
據介紹，朱雀二號改進型遙五運載火箭主要透過一子級加長、推進劑加注量增加、結構減重以及一級發動機提升推力等技術措施，進一步釋放和優化了火箭運載效率。此型號已實現500公里太陽同步軌道4噸、近地軌道6噸的運載能力。
報導指，目前，大陸商業航太正加快發展步伐，民營航太火箭快速發射能力備受關注。本次任務實現測發周期13天、射前加注流程1.5小時的快速發射，為後續執行高頻次發射任務奠定基礎。
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