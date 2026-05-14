調查：德企看好中國商業前景 仍憂美中歐貿易緊張

中國德國商會調查顯示，德企對中國市場信心出現回溫跡象，投資意願也升至近年高點。然而，美中歐貿易緊張、歐盟「去風險化」政策與中東局勢，仍是企業最主要憂慮。

中國德國商會網站12日發布快閃調查，該調查於4月15日至4月21日進行，共有216家中國德國商會會員企業參與。中國德國商會擁有1800餘家會員企業。

調查結果顯示，受訪企業對中國宏觀經濟展望及所屬行業的發展前景持更為樂觀的態度。對於中國經濟前景，調查顯示，37%的受訪企業預計未來6個月中國經濟將改善，較去年大幅上升22個百分點。僅有17%預計經濟會惡化，較2025年的56%顯著下降。

對於行業景氣，34%的企業報告預計2026年行業狀況將改善，較2025年的19%上升。與此同時，33%認為行業狀況將惡化，較去年下降11個百分點。

到2026年底，42%的企業預計營業額將增長（2025年為29%），29%預計利潤將提高，較2025年上升11個百分點。受訪企業還報告投資與就業有所增加，整體預期因此更為積極。

有61%的企業計劃在未來2年內增加在中國投資，較上一年的53%上升，並達到自2023年以來的最高水準。相反，11%的企業計劃減少投資，比2025年減少3個百分點。

在地緣政治局勢方面，有75%的企業表示伊朗戰爭影響其業務運營。最常被提及的影響為物流成本上升（55%），其次為供應價格上漲（47%）和自有產品漲價（20%）。

多數企業受美中歐三角貿易緊張影響，69%的受訪者表示受到美中緊張局勢的負面影響，59%表示受到歐中緊張局勢的影響。美國關稅仍為影響最大的因素，2026年，69%的企業表示受到其影響，比去年下降7個百分點。來自中國方面的關稅影響明顯減少，下降21個百分點至42%。

與此同時，受美方相關「清單」影響的企業比例顯著上升12個百分點，達到44%，而受中方相關「清單」影響的企業為27%，較2025年上升6個百分點。

在中歐關係及其對企業的業務影響方面，企業最關注的挑戰是歐盟減少對中國依賴的舉措（52%），其次為歐盟對中國產能過剩與貿易逆差的擔憂（40%），以及歐盟在特定領域對合作敏感度上升（32%）。