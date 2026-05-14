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分租、轉租… 來香港新租客易遇假仲介、二房東騙局

世界日報／ 香港新聞組／香港14日電
相關人士提醒新來香港者如果要租屋，簽約前應查閱確認業主身分、看清條款；圖為香港住宅。(中新社)
相關人士提醒新來香港者如果要租屋，簽約前應查閱確認業主身分、看清條款；圖為香港住宅。(中新社)

新來港人士由於對香港社會運作、政府部門程序及法律體系不熟悉，容易成為不法分子的目標，或在無意中觸犯法律。相關人士提醒簽約前應查閱物業查冊紀錄，確認業主身分、看清條款。

文匯報報導，新家園協會服務總監（香港）陳義飛表示，新來港人士在尋找住所時，容易遇到無牌地產仲介或「二房東」騙局。其中一些常見手法，是有騙徒在社交平台上以低價或「免佣」招租，要求租客在未看實體樓盤的情況下先繳交按金，甚至偽造業主查冊文件，亦有業主或二房東要求一次過繳交半年甚至一年租金作為按金，退租時以各種理由大幅扣減按金。

陳義飛提醒，新來港人士若不幸墜入陷阱，不但可能蒙受損失，更會負上法律責任。他舉例，在合租時若未釐清租約責任，一旦室友退租失聯，留下的租客可能要承擔全部租金的法律責任。他又特別提到，即使租約已「打釐印」（繳納印花稅），也不代表出租人必定擁有合法出租權。因此建議租樓務必委託持牌地產代理，確認業主身分及仔細閱讀合約條款，慎防住宅租務陷阱。

據報導，立法會議員林筱魯提到，個別新來港人士或會為了節省租金，出現未經業主同意擅自分租、轉租單位的情況，從而可能構成違約或觸犯法律的風險。「就像有些學生可能會覺得『租了房子就可以隨意轉租』，但其實就算內地的租房合同也不允許分租，而香港的相關監管就更嚴格」，提醒新來港人士務必注意。

來港不足兩年，目前正在非政府組織擔任合唱團老師的新來港人士宋小姐表示，除了香港房價高昂外，她也擔心因對香港法律知識不足，可能觸犯租房相關的法律問題，例如未經業主同意轉租、分租等。「我對法律了解不多，但確實知道存在差異。例如有些事情在內地也許只是重警告，香港的罰則會比較嚴格，所以租房前確實會有害怕誤墮法網的擔憂，只好更小心地留意法律條款，以及房東的情況吧。」

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