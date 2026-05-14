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陸外交官：北京對歐洲擬實施的投資限制「非常失望」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸駐西班牙外交官表示，北京對歐洲限制中國投資的計劃「非常失望」，並警告稱這類措施將迫使中國對歐洲「關上大門」。（中國日報）
大陸駐西班牙外交官表示，北京對歐洲限制中國投資的計劃「非常失望」，並警告稱這類措施將迫使中國對歐洲「關上大門」。（中國日報）

大陸駐西班牙使館臨時代辦屈潯13日在馬德里一場會議上指出，北京對歐洲限制中國投資的計畫「非常失望」，並警告稱這類措施將迫使中國對歐洲「關上大門」。

路透14日報導，屈潯發表了一番對中國官員而言頗為罕見的坦率公開言論。他說，「過去3個月，歐洲對中國的管控、限制和制裁讓我們非常失望」，「這些措施正把我們逼到角落，迫使我們作出反應並關上大門。這改變了中國人的心態。」

屈潯在馬德里IESE商學院一場活動的小組討論會上發表上述言論。他並稱，中國一直將歐洲視為一個「思想開放」的地區。

報導分析，歐洲議會目前正處於推動相關立法的初期階段。有關法案擬對歐盟在關鍵行業的製造業控制和所有權設定嚴格規定，並限制網路安全領域的「高風險」供應商，令中國感到不滿；同時，北京一直推動刪除新製造業規則中有關原產地、採購和技術要求的關鍵條款，並要求淡化網路安全規則裡「高風險」的定義。

報導也對比，在中、美嘗試修補貿易關係之際，歐洲正推動增強自身獨立性。美國總統川普13日抵達北京訪問，一批企業首席執行官隨行，他們希望解決與中國之間的商業問題。

長期以來，歐洲和美國企業的首席執行官一直批評，獲得補貼的中國企業出口不斷增長並不公平，並呼籲中國給予更大的市場准入。目前中國某些行業仍對外國投資者設限。

屈潯提到，「我們知道，歐洲企業對於進入中國市場困難有很多抱怨。這是事實。世界是殘酷的，我們需要適應每個國家的營商環境，但我們也須要尊重規則。」

馬德里 北京 中國人

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