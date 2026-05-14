川習會後有經貿亮點？陸官媒：接下來1個月 美企高管訪陸不斷

美國總統川普訪陸3天行程會讓中美關係如何變化受到關注。大陸央廣總台旗下自媒體「玉淵譚天」13日預告，「接下來一個月美企高管訪華不斷」，原因是6月22日在北京開幕的第四屆鏈博會。

「玉淵譚天」訪問中國貿促會對川普訪陸看法，該會發言人表示，中國貿促會歡迎美國工商界代表來華訪問。中美務實合作空間廣闊、潛力巨大。期待在兩國元首的戰略引領下，中美工商界進一步深化交流合作，為中美關係穩定、健康、可持續發展作出新貢獻。「同時也歡迎更多美國企業來京參加即將於6月22日開幕的第四屆鏈博會，共同維護全球產供鏈的穩定暢通。」

另據大陸官媒稍早報導，川普此次訪陸帶領著一支龐大的商界代表團，其中十多名美企高管的隨行，成為此次訪問的一大亮點，也凸顯了中美務實合作的深厚基礎與廣闊空間。

據白宮11日公布的名單及媒體資訊，美企高管涵蓋科技、金融、航空、農業等多個關鍵領域，均是全球行業內的領軍人物，其中不乏身家億萬的商界巨頭，陣容「豪華」。

其中在科技領域，包含特斯拉CEO的馬斯克、蘋果CEO庫克、輝達執行長黃仁勳，此外還有高通CEO艾蒙（Cristiano Amon）、美光等半導體企業的負責人，這些企業在大陸均有重大業務布局，與中國科技產業有著深度綁定的合作關係。

陸媒提及，馬斯克身為全球首富，身家逾8,200億美元，旗下特斯拉在上海擁有超級工廠，深耕中國新能源車市場多年；庫克掌舵的蘋果公司，中國市場是其重要的營收來源和供應鏈核心基地，此次隨行也被外界解讀為希望進一步深化與中國供應的合作。