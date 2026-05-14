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專家預期中國年內可望走出通縮泥沼

中央社／ 香港14日電

香港資產管理公司奧陸資本預期，中國年內可望走出通縮泥沼。

奧陸資本總裁兼首席投資官蔡金強今天在信報撰文表示，過去幾年，中國在政治上備受西方圍攻，經濟上又面對美國的貿易懲罰性關稅和高科技封鎖，而內部則有地方債、房地產爆破的挑戰和通縮迷霧，其中通縮最為煩人。

文章表示，在通縮之下，大陸百業蕭條，賤物鬥窮人，可說是所有經濟狀態最難纏的局面，且往往維持10年甚至更久；中國的通縮危機事實上也有3、4年了（很難界定），連中國股市不振，外界也歸咎於通縮問題。

但文章認為，年內中國可望走出通縮泥沼，原因之一是全球商品價格於2月開始飆漲，當時銅價、銀價、鋁價都暴漲，這些都是中國嚴重倚賴進口的商品，所以輸入性通脹是必然的，並首先體現在生產者物價指數（PPI）轉正，兩三個月後就會轉到消費者物價指數（CPI）。

原因之二是中國去年的貿易順差創下1.15兆美元的歷史新高，進出口占全球16%，這會讓中國政府信心大增，覺得人民幣溫和上漲是可以接受的，甚至有利於中國的國際產值計算。

在這種情況下，今後幾年，人民幣每年都會升值4%至5%之間，其持續升值有利於中國走出通縮。

原因之三是中國一線和大型二線城市的房價將在年中觸底回升。

基於以上原因，文章判斷，中國可以在今年第三季中走出通縮泥沼。

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