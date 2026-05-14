阿里巴巴昨（13）日公布2026財年第4季（自然年2026年第1季）財報，單季營收人民幣2,434億元，年增3%，低於市場預期。值得注意的是，公司當季營業（本業）虧損人民幣8.48億元，為2021年疫情期間以來首度出現營運赤字，不過淨利（歸屬於普通股股東的淨利潤）則因股權投資收益帶動而年增逾一倍，達人民幣255億元。

阿里最新一季財報顯示，雖然人工智慧 （AI） 與雲端業務持續高速成長，但大舉投入AI、資料中心與即時零售的代價也開始浮現。

若排除一次性項目，衡量核心獲利能力的調整後息稅攤銷前利潤（EBITA）僅人民幣51億元，年減84%，遠低於去年同期水準。

阿里巴巴表示，獲利遭壓縮，主要來自對AI基礎建設、半導體研發與資料中心的持續投資，同時也受到「即時零售」業務擴張拖累。

阿里巴巴CEO吳泳銘表示，阿里全棧AI技術投入已正式跨越初期培育階段，進入正向的規模商業化回報周期。他並表示，AI模型與應用服務收入呈指數級爆發，正在成為一項全新的收入引擎。包含百煉MaaS平台在內的AI模型與應用服務年度經常性收入（ARR）將突破人民幣100億元，年底突破人民幣300億元。「這部分收入的高利潤率優勢逐漸凸顯，將是阿里未來收入健康、高品質的增長支柱。」