陸企搶進「算力超結點」賽道 百度天池新產品6月上市

在全球AI算力需求升溫下，大陸廠商加速布局「超節點」架構。其中，百度披露昆侖芯P800已完成規模化驗證，天池256卡超節點將於6月上市，支援數十萬卡（顆）集群。華為、紫光股份及華勤技術等亦加速推進產品與出貨。

機構指，隨大陸國產AI晶片量產推進，2026年或成超節點放量元年。

超節點是一種大規模算力集群架構，最早由輝達提出，是一種專為大規模AI訓練與推論設計的下一代計算架構。它將數百至上千顆GPU／NPU、高速網路交換器與高密度儲存設備緊密耦合，形成單一的高效能「巨型電腦」，突破傳統伺服器限制，顯著提升大模型運作效率。

科創板日報指，百度集團執行副總裁沈抖13日披露，目前昆侖芯P800已完成規模化驗證。基於昆侖芯的天池256卡超節點將於6月正式上市，吞吐性能較上代提升25%，並完成包含文心、DeepSeek、GLM、MiniMax等主流模型的適配，推理效率提升50%，支持按需搭建數十萬卡乃至百萬卡超大集群。

除百度外，華為、紫光股份、華勤技術等亦加速布局。華為展出昇騰384超節點，已部署300+套，服務20+客戶；今年第4季將推出昇騰950超節點，算力達8 EFLOPS FP8 / 16 EFLOPS FP4。紫光股份旗下新華三發布S80000超節點系列，單機櫃最高支持128卡，可擴展至16384卡規模。至於華勤技術，其超節點產品已於第2季開始小批量出貨，預計下半年批量發貨，全年收入或超過人民幣100億元。

在需求端，大陸國產超節點正從單點驗證走向系統級落地。今年3月中國移動首次啟動AI超節點設備採購，規模達6208卡。

開源證券指，2025年下半年起，各CSP廠商、算力晶片廠商和ICT廠商等不同主體陸續推出超節點樣品。