快訊

北北基大雨特報 吳德榮：慎防對流胞劇烈天氣 明鋒面南移雷雨轟全台

醫材廠商代刀…台中榮總2醫師 檢方起訴求重刑

聽新聞
0:00 / 0:00

陸企搶進「算力超結點」賽道 百度天池新產品6月上市

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
AI示意圖。(路透)
AI示意圖。(路透)

在全球AI算力需求升溫下，大陸廠商加速布局「超節點」架構。其中，百度披露昆侖芯P800已完成規模化驗證，天池256卡超節點將於6月上市，支援數十萬卡（顆）集群。華為、紫光股份及華勤技術等亦加速推進產品與出貨。

機構指，隨大陸國產AI晶片量產推進，2026年或成超節點放量元年。

超節點是一種大規模算力集群架構，最早由輝達提出，是一種專為大規模AI訓練與推論設計的下一代計算架構。它將數百至上千顆GPU／NPU、高速網路交換器與高密度儲存設備緊密耦合，形成單一的高效能「巨型電腦」，突破傳統伺服器限制，顯著提升大模型運作效率。

科創板日報指，百度集團執行副總裁沈抖13日披露，目前昆侖芯P800已完成規模化驗證。基於昆侖芯的天池256卡超節點將於6月正式上市，吞吐性能較上代提升25%，並完成包含文心、DeepSeek、GLM、MiniMax等主流模型的適配，推理效率提升50%，支持按需搭建數十萬卡乃至百萬卡超大集群。

除百度外，華為、紫光股份、華勤技術等亦加速布局。華為展出昇騰384超節點，已部署300+套，服務20+客戶；今年第4季將推出昇騰950超節點，算力達8 EFLOPS FP8 / 16 EFLOPS FP4。紫光股份旗下新華三發布S80000超節點系列，單機櫃最高支持128卡，可擴展至16384卡規模。至於華勤技術，其超節點產品已於第2季開始小批量出貨，預計下半年批量發貨，全年收入或超過人民幣100億元。

在需求端，大陸國產超節點正從單點驗證走向系統級落地。今年3月中國移動首次啟動AI超節點設備採購，規模達6208卡。

開源證券指，2025年下半年起，各CSP廠商、算力晶片廠商和ICT廠商等不同主體陸續推出超節點樣品。

華為 百度 輝達

延伸閱讀

億都旗下算豐信息發佈香港首個提供Token服務的NeoCloud平台 – cube-router.com正式落地

AI時代度量衡不是Token！百度李彥宏稱是這個指標......

大陸國產 CPU 跨入「好用」階段

量價齊升 陸算力租賃Q1業績狂飆

相關新聞

騰訊第1季犀利 每天賺30億

騰訊控股昨（13）日公布2026年第1季財報，受到營銷服務業務加速，遊戲業務穩健帶動，淨利潤人民幣581億元（新台幣2,695億元），年增21%，基本每股盈餘人民幣6.43元，首季日賺近新台幣30億元，獲利表現優於市場預期。

陸企搶進「算力超結點」賽道 百度天池新產品6月上市

在全球AI算力需求升溫下，大陸廠商加速布局「超節點」架構。其中，百度披露昆侖芯P800已完成規模化驗證，天池256卡超節點將於6月上市，支援數十萬卡（顆）集群。華為、紫光股份及華勤技術等亦加速推進產品與出貨。

4大動能 陸第2季經濟延續穩健復甦

今年第一季，中國大陸ＧＤＰ（國內生產毛額）較去年同期成長百分之五，站穩全年增長目標上沿。儘管面臨地緣衝突延宕升級、國內供強需弱矛盾等的擾動，畢馬威中國經濟研究院院長蔡偉接受中新社專訪時指出，在外需韌性、服務消費拉動、新動能加速成長、政策靠前發力等多重因素支撐下，預計今年第二季中國經濟仍可望延續穩健復甦態勢。

前4月…大陸推進鐵路建設 投資2008億人民幣

中新社報導，中國國家鐵路集團有限公司（下稱「國鐵集團」）公布，今年一至四月，中國鐵路建設優質高效推進，全國鐵路完成固定資產投資人民幣二千零八億元，較去年同期成長百分之三點二，有效發揮輻射帶動作用，為區域經濟社會發展注入了新動能。

陸股大漲 創業板指創新高

亞股近期頻創新高，大陸股市十三日縮量上漲，主要股指悉數收紅。其中，上證指數收盤價創近十一年來新高，創業板指更創下歷史新高。

智慧養老 上海加速開發AI產品

上海是中國最早進入人口老齡化且老齡化程度最深的城市。截至二○二四年底，上海六十歲及以上戶籍老年人口已將近五百七十八萬人，占戶籍總人口的百分之卅七點六。為助力長者智慧養老，中國聯通上海市分公司十三日在上海發布一批為銀髮人群量身定製的通信產品與服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。