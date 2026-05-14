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騰訊第1季犀利 每天賺30億

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
騰訊總部大樓。 中新社
騰訊總部大樓。 中新社

騰訊控股昨（13）日公布2026年第1季財報，受到營銷服務業務加速，遊戲業務穩健帶動，淨利潤人民幣581億元（新台幣2,695億元），年增21%，基本每股盈餘人民幣6.43元，首季日賺近新台幣30億元，獲利表現優於市場預期。

騰訊首季營收人民幣1,965億元，年增9％、季增1%。其中，包含遊戲在內的增值服務業務營收人民幣961億元，年增4%，占整體營收比重從51%降至49%。

騰訊指出，首季增值服務增速略顯溫和，主因今年春節較晚，部分遊戲營收遞延至第2季度確認。首季本土遊戲營收人民幣454億元，增長6%；國際遊戲營收年增13%至人民幣188億元。

首季營銷服務業務營收人民幣382億元，年增20%。騰訊稱，集團升級AI驅動的廣告推薦模型，擴展微信生態系統內的閉環營銷能力，從而帶動廣告表現提升及廣告單價增長。本季大多數主要行業的廣告主投放均有所增長，其中互聯網服務、電子商務及遊戲行業的增長尤為顯著。

首季金融科技及企業服務收入人民幣599億元，年增9%，主要由於商業支付及理財服務收入增長。主要受商業支付、理財服務及包含AI相關需求在內的雲服務收入增長拉動。

第1季騰訊資本支出人民幣370億元，公司表示主要用於支持AI相關的投入。騰訊董事會主席馬化騰在財報中表示：「騰訊在新AI產品上取得顯著突破，並持續以AI賦能核心業務增長。」

馬化騰指出，騰訊的AI代理解決方案已初見成效，WorkBuddy目前是大陸使用最廣的AI代理服務。他坦言，騰訊不一定是業界最快抓住機遇的，但堅持走正確的道路，結合自身獨有優勢穩紮穩打，「不能看著別人在那邊做就隨便跨過去，搶別人的地盤，過去我們也搶過但後來基本失敗了。」

騰訊 營收 人民幣

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