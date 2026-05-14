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智慧養老 上海加速開發AI產品

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

上海是中國最早進入人口老齡化且老齡化程度最深的城市。截至二○二四年底，上海六十歲及以上戶籍老年人口已將近五百七十八萬人，占戶籍總人口的百分之卅七點六。為助力長者智慧養老，中國聯通上海市分公司十三日在上海發布一批為銀髮人群量身定製的通信產品與服務。

「這根繩子不僅是掛繩，當老人發生意外時，拉拽這根繩子，設備就會自動撥打緊急聯繫人的電話。」中國聯通上海市分公司現場工作人員龍鑫介紹一款長者適用的ＡＩ產品。

他表示，該款小巧的設備還搭載電子圍欄，若老人長時間未外出或無移動，系統將發出提示，便於家人及時關懷，以防範意外。

上海還通過政策引導與市場機制相結合，降低適老化數位產品的使用門檻。上海市通信管理局方面表示，上海統籌推進互聯網應用適老化及無障礙改造的標準化與規範化，確保長輩模式不僅有「大字」，更有「簡操作」。

二○二五年十二月，上海首家銀髮商店在普陀區開業，將上海國際養老、輔具及康復醫療博覽會的展品轉化為日常商品，進行常態化展示與銷售。該銀髮商店集中呈現智能輔具、適老化家居、銀髮文娛等創新成果，致力於縮短科技產品與銀髮群體之間的「最後一米」體驗距離。

據上海市民政局方面介紹，上海已推動一批銀髮友好消費場所落地，推動養老科技服務從「有」向「優」轉變。

上海 科技

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