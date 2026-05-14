前4月…大陸推進鐵路建設 投資2008億人民幣

中新社報導，中國國家鐵路集團有限公司（下稱「國鐵集團」）公布，今年一至四月，中國鐵路建設優質高效推進，全國鐵路完成固定資產投資人民幣二千零八億元，較去年同期成長百分之三點二，有效發揮輻射帶動作用，為區域經濟社會發展注入了新動能。

國鐵集團建設部相關負責人表示，今年以來，國鐵集團充分用好大陸官方「兩重」（指重大戰略實施和重點領域安全能力建設）支持政策，一批重點項目建設取得積極進展。

四月分，西安至十堰高鐵、雄安至商丘高鐵山東段聯調聯試進展順利，最高試驗速度達到時速三百八十五公里，為開通運營奠定堅實基礎；西安至安康高鐵、杭州至紹興至台州高鐵溫嶺至玉環段相繼啟動靜態驗收；重慶至萬州高鐵隧道全部貫通；成渝中線高鐵新建重慶科學城站，天津至濰坊高鐵津沽海河隧道等一批重點控制性工程建設取得階段性成果。

上述負責人表示，下一步，國鐵集團將全面落實「十五五」規劃確定的各項鐵路重點工程建設任務，科學有序推進鐵路規劃建設，持續提升路網規模質量，加快建設世界一流的現代化鐵路網，為推動中國經濟社會高質量發展提供有力支撐。