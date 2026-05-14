陸股大漲 創業板指創新高

亞股近期頻創新高，大陸股市十三日縮量上漲，主要股指悉數收紅。其中，上證指數收盤價創近十一年來新高，創業板指更創下歷史新高。

截至周三收盤，上證指數報四二四二點，漲幅為百分之零點六七；深證成指報一六○八九點，漲幅百分之一點六七；創業板指報四○三八點，上漲百分之二點六三。滬深兩市十三日成交總額約人民幣三兆兩千四百億元，較上一個交易日縮量約廿六億元，已連續六個交易日單日成交額突破人民幣三兆元。

中新社報導，巨豐投顧投資顧問總監郭一鳴表示，當天Ａ股主要股指走高，創業板指突破四千點關口，創出歷史新高。這一里程碑式的突破，既有新質生產力政策發力、核心賽道景氣度提升的內在支撐，也離不開增量資金持續湧入的推動。

郭一鳴指出，與二○一五年更多依賴商業模式創新和槓桿資金驅動不同，當前行情背後有產業景氣度的支撐—人工智慧（ＡＩ）算力需求持續釋放、新能源產業鏈仍有結構性亮點。不過也應注意到，部分熱門賽道已將較長時間維度的增長邏輯提前反映在股價中，後續能否獲得持續的業績驗證，仍需要觀察。

在類股方面，根據金融數據服務商東方財富的統計，其他電源設備、電子化學品、電網設備、半導體等板塊當天漲幅居前。其中，其他電源設備類股上漲百分之四點八，領漲陸股所有行業類股。