陸股大漲 創業板指創新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

亞股近期頻創新高，大陸股市十三日縮量上漲，主要股指悉數收紅。其中，上證指數收盤價創近十一年來新高，創業板指更創下歷史新高。

截至周三收盤，上證指數報四二四二點，漲幅為百分之零點六七；深證成指報一六○八九點，漲幅百分之一點六七；創業板指報四○三八點，上漲百分之二點六三。滬深兩市十三日成交總額約人民幣三兆兩千四百億元，較上一個交易日縮量約廿六億元，已連續六個交易日單日成交額突破人民幣三兆元。

中新社報導，巨豐投顧投資顧問總監郭一鳴表示，當天Ａ股主要股指走高，創業板指突破四千點關口，創出歷史新高。這一里程碑式的突破，既有新質生產力政策發力、核心賽道景氣度提升的內在支撐，也離不開增量資金持續湧入的推動。

郭一鳴指出，與二○一五年更多依賴商業模式創新和槓桿資金驅動不同，當前行情背後有產業景氣度的支撐—人工智慧（ＡＩ）算力需求持續釋放、新能源產業鏈仍有結構性亮點。不過也應注意到，部分熱門賽道已將較長時間維度的增長邏輯提前反映在股價中，後續能否獲得持續的業績驗證，仍需要觀察。

在類股方面，根據金融數據服務商東方財富的統計，其他電源設備、電子化學品、電網設備、半導體等板塊當天漲幅居前。其中，其他電源設備類股上漲百分之四點八，領漲陸股所有行業類股。

人民幣 大陸 創業

延伸閱讀

台股急殺逾800點 鴻勁逆勢衝新天價、躋身高價股核心

聯發科創高發威！持股高的台股 ETF 績效亮 這檔近一周漲幅12.71%居冠

南韓股市創高 後市還有戲 樂觀情境上看萬點

日股ETF 補漲行情 熱

相關新聞

4大動能 陸第2季經濟延續穩健復甦

今年第一季，中國大陸ＧＤＰ（國內生產毛額）較去年同期成長百分之五，站穩全年增長目標上沿。儘管面臨地緣衝突延宕升級、國內供強需弱矛盾等的擾動，畢馬威中國經濟研究院院長蔡偉接受中新社專訪時指出，在外需韌性、服務消費拉動、新動能加速成長、政策靠前發力等多重因素支撐下，預計今年第二季中國經濟仍可望延續穩健復甦態勢。

前4月…大陸推進鐵路建設 投資2008億人民幣

中新社報導，中國國家鐵路集團有限公司（下稱「國鐵集團」）公布，今年一至四月，中國鐵路建設優質高效推進，全國鐵路完成固定資產投資人民幣二千零八億元，較去年同期成長百分之三點二，有效發揮輻射帶動作用，為區域經濟社會發展注入了新動能。

陸股大漲 創業板指創新高

亞股近期頻創新高，大陸股市十三日縮量上漲，主要股指悉數收紅。其中，上證指數收盤價創近十一年來新高，創業板指更創下歷史新高。

智慧養老 上海加速開發AI產品

上海是中國最早進入人口老齡化且老齡化程度最深的城市。截至二○二四年底，上海六十歲及以上戶籍老年人口已將近五百七十八萬人，占戶籍總人口的百分之卅七點六。為助力長者智慧養老，中國聯通上海市分公司十三日在上海發布一批為銀髮人群量身定製的通信產品與服務。

AI需求炸裂！阿里吳泳銘：未來五年AI基建相關投入遠超人民幣3,800億

阿里巴巴CEO吳泳銘13日在2026財年第四季財報電話會上表示，公司AI模型與應用服務收入快速成長，面向未來五年目標，未來的AI基建相關投入資金會遠遠超過人民幣3,800億。未來可能也會以銷售平頭哥AI伺服器的方式，與資料中心服務方合作方共建資料中心。

阿里吳泳銘：AI模型與應用服務收入呈指數級爆發

阿里巴巴CEO吳泳銘13日在財報分析師電話會上表示，AI模型與應用服務收入呈指數級爆發，正在成為一項全新的收入引擎。包含百煉MaaS平台在內的AI模型與應用服務年度經常性收入（ARR）將突破人民幣100億元，年底突破人民幣300億元（新台幣1350億元）。「這部分收入的高利潤率優勢逐漸凸顯，將是阿里未來收入健康、高品質的增長支柱。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。