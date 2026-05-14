4大動能 陸第2季經濟延續穩健復甦

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

今年第一季，中國大陸ＧＤＰ（國內生產毛額）較去年同期成長百分之五，站穩全年增長目標上沿。儘管面臨地緣衝突延宕升級、國內供強需弱矛盾等的擾動，畢馬威中國經濟研究院院長蔡偉接受中新社專訪時指出，在外需韌性、服務消費拉動、新動能加速成長、政策靠前發力等多重因素支撐下，預計今年第二季中國經濟仍可望延續穩健復甦態勢。

出口超預期 外需韌性支撐

蔡偉指出，中國一季度出口年比增長百分之十一點九，四月出口增速加快至百分之十四點一，較三月顯著提升，增幅超市場預期。他認為，這顯示全球人工智慧（ＡＩ）產業鏈的高景氣，持續拉動中國集成電路等產品出口。同時，全球能源轉型趨勢推動中國「新三樣」（電動載人汽車、鋰電池和太陽能電池‌）等產品出口保持較高增長。

從四月ＰＭＩ（製造業採購經理人指數）等先行指標來看，目前全球需求保持偏強格局，加上中國國內完備的產業配套優勢，即便存在地緣風險擾動，預計第二季度中國外貿仍將維持結構性韌性。

其次，中國的服務消費有望繼續扮演消費復甦主力角色。一季度，中國服務零售額年比增長百分之五點五，增速高於同期商品零售額三點三個百分點。

蔡偉表示，這背後有春節文旅消費的短期拉動，更反映了消費結構向服務升級的長期趨勢。進入二季度，雖假期效應消退，但政策支持力度加大。四月召開的中共中央政治局會議提出「深入實施服務業擴能提質行動」，國務院也印發了相關意見，人民幣百兆元的行業空間正在被打開。

高技術產業 投資較快增長

第三，以高技術產業為代表的新動能快速成長。上述報告提到，一季度中國經濟增長有兩大亮點：供需改善和新舊動能切換加速。蔡偉指出，這兩大趨勢在二季度及下半年有望得到延續和鞏固。作為新動能的代表，一季度，高技術產業增加值年比增速遠高於整體工業，高技術產業投資較快增長。

其中「ＡＩ人＋」行動落地催生海量算力需求，帶動一季度高技術服務業投資年比增速攀升至百分之十二點三。他認為，二季度，隨著行動深入，整個ＡＩ產業鏈的投資熱度有望延續。這種投資不僅是擴大產能，更是產業升級和「智改數轉」的關鍵，政策支持明確、市場需求剛性，具有中長期持續性。

財政與貨幣 宏觀政策奏效

其四，宏觀政策靠前發力和「精準滴灌」也將為經濟增長提供重要支撐。財政政策方面，據官方透露，人民幣七千五百五十億元中央預算內投資、一兆元超長期特別國債將在六月底前基本下達完畢，有力支撐基建和製造業投資。貨幣政策方面，央行年初推出的結構性工具正在顯效，比如增加科技創新再貸款、新設民營企業再貸款等，引導金融資源精準流向重點領域。這些政策協同發力，既能穩定短期需求，又能促進長期結構優化。

值得注意的是，今年一季度供需改善趨勢明顯。蔡偉說，一季度中國名目ＧＤＰ增速回升，ＧＤＰ平減指數趨近零增長，供需優化特徵鮮明。供給端行業整治成效顯現，工業品價格、企業利潤穩步修復。同時，房地產行業積極因素顯現，去庫存節奏加快。蔡偉指出，總體而言，雖仍面臨內外部挑戰，但二季度中國經濟具備新舊動能持續迭代、穩健復甦的基礎。

延伸閱讀

AI需求炸裂！阿里吳泳銘：未來五年AI基建相關投入遠超人民幣3,800億

奕力法說會／第2季三線回溫 總座：第2、3季需求明確預期營收回溫

經濟日報社論／AI產業單極成長 是福是禍？

廣西電動車出口 前4月大增286%

相關新聞

4大動能 陸第2季經濟延續穩健復甦

今年第一季，中國大陸ＧＤＰ（國內生產毛額）較去年同期成長百分之五，站穩全年增長目標上沿。儘管面臨地緣衝突延宕升級、國內供強需弱矛盾等的擾動，畢馬威中國經濟研究院院長蔡偉接受中新社專訪時指出，在外需韌性、服務消費拉動、新動能加速成長、政策靠前發力等多重因素支撐下，預計今年第二季中國經濟仍可望延續穩健復甦態勢。

前4月…大陸推進鐵路建設 投資2008億人民幣

中新社報導，中國國家鐵路集團有限公司（下稱「國鐵集團」）公布，今年一至四月，中國鐵路建設優質高效推進，全國鐵路完成固定資產投資人民幣二千零八億元，較去年同期成長百分之三點二，有效發揮輻射帶動作用，為區域經濟社會發展注入了新動能。

陸股大漲 創業板指創新高

亞股近期頻創新高，大陸股市十三日縮量上漲，主要股指悉數收紅。其中，上證指數收盤價創近十一年來新高，創業板指更創下歷史新高。

智慧養老 上海加速開發AI產品

上海是中國最早進入人口老齡化且老齡化程度最深的城市。截至二○二四年底，上海六十歲及以上戶籍老年人口已將近五百七十八萬人，占戶籍總人口的百分之卅七點六。為助力長者智慧養老，中國聯通上海市分公司十三日在上海發布一批為銀髮人群量身定製的通信產品與服務。

AI需求炸裂！阿里吳泳銘：未來五年AI基建相關投入遠超人民幣3,800億

阿里巴巴CEO吳泳銘13日在2026財年第四季財報電話會上表示，公司AI模型與應用服務收入快速成長，面向未來五年目標，未來的AI基建相關投入資金會遠遠超過人民幣3,800億。未來可能也會以銷售平頭哥AI伺服器的方式，與資料中心服務方合作方共建資料中心。

阿里吳泳銘：AI模型與應用服務收入呈指數級爆發

阿里巴巴CEO吳泳銘13日在財報分析師電話會上表示，AI模型與應用服務收入呈指數級爆發，正在成為一項全新的收入引擎。包含百煉MaaS平台在內的AI模型與應用服務年度經常性收入（ARR）將突破人民幣100億元，年底突破人民幣300億元（新台幣1350億元）。「這部分收入的高利潤率優勢逐漸凸顯，將是阿里未來收入健康、高品質的增長支柱。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。