4大動能 陸第2季經濟延續穩健復甦

今年第一季，中國大陸ＧＤＰ（國內生產毛額）較去年同期成長百分之五，站穩全年增長目標上沿。儘管面臨地緣衝突延宕升級、國內供強需弱矛盾等的擾動，畢馬威中國經濟研究院院長蔡偉接受中新社專訪時指出，在外需韌性、服務消費拉動、新動能加速成長、政策靠前發力等多重因素支撐下，預計今年第二季中國經濟仍可望延續穩健復甦態勢。

出口超預期 外需韌性支撐

蔡偉指出，中國一季度出口年比增長百分之十一點九，四月出口增速加快至百分之十四點一，較三月顯著提升，增幅超市場預期。他認為，這顯示全球人工智慧（ＡＩ）產業鏈的高景氣，持續拉動中國集成電路等產品出口。同時，全球能源轉型趨勢推動中國「新三樣」（電動載人汽車、鋰電池和太陽能電池‌）等產品出口保持較高增長。

從四月ＰＭＩ（製造業採購經理人指數）等先行指標來看，目前全球需求保持偏強格局，加上中國國內完備的產業配套優勢，即便存在地緣風險擾動，預計第二季度中國外貿仍將維持結構性韌性。

其次，中國的服務消費有望繼續扮演消費復甦主力角色。一季度，中國服務零售額年比增長百分之五點五，增速高於同期商品零售額三點三個百分點。

蔡偉表示，這背後有春節文旅消費的短期拉動，更反映了消費結構向服務升級的長期趨勢。進入二季度，雖假期效應消退，但政策支持力度加大。四月召開的中共中央政治局會議提出「深入實施服務業擴能提質行動」，國務院也印發了相關意見，人民幣百兆元的行業空間正在被打開。

高技術產業 投資較快增長

第三，以高技術產業為代表的新動能快速成長。上述報告提到，一季度中國經濟增長有兩大亮點：供需改善和新舊動能切換加速。蔡偉指出，這兩大趨勢在二季度及下半年有望得到延續和鞏固。作為新動能的代表，一季度，高技術產業增加值年比增速遠高於整體工業，高技術產業投資較快增長。

其中「ＡＩ人＋」行動落地催生海量算力需求，帶動一季度高技術服務業投資年比增速攀升至百分之十二點三。他認為，二季度，隨著行動深入，整個ＡＩ產業鏈的投資熱度有望延續。這種投資不僅是擴大產能，更是產業升級和「智改數轉」的關鍵，政策支持明確、市場需求剛性，具有中長期持續性。

財政與貨幣 宏觀政策奏效

其四，宏觀政策靠前發力和「精準滴灌」也將為經濟增長提供重要支撐。財政政策方面，據官方透露，人民幣七千五百五十億元中央預算內投資、一兆元超長期特別國債將在六月底前基本下達完畢，有力支撐基建和製造業投資。貨幣政策方面，央行年初推出的結構性工具正在顯效，比如增加科技創新再貸款、新設民營企業再貸款等，引導金融資源精準流向重點領域。這些政策協同發力，既能穩定短期需求，又能促進長期結構優化。

值得注意的是，今年一季度供需改善趨勢明顯。蔡偉說，一季度中國名目ＧＤＰ增速回升，ＧＤＰ平減指數趨近零增長，供需優化特徵鮮明。供給端行業整治成效顯現，工業品價格、企業利潤穩步修復。同時，房地產行業積極因素顯現，去庫存節奏加快。蔡偉指出，總體而言，雖仍面臨內外部挑戰，但二季度中國經濟具備新舊動能持續迭代、穩健復甦的基礎。