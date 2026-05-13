AI需求炸裂！阿里吳泳銘：未來五年AI基建相關投入遠超人民幣3,800億

阿里巴巴CEO吳泳銘13日在2026財年第四季財報電話會上表示，公司AI模型與應用服務收入快速成長，面向未來五年目標，未來的AI基建相關投入資金會遠遠超過人民幣3,800億。未來可能也會以銷售平頭哥AI伺服器的方式，與資料中心服務方合作方共建資料中心。

他並預估，未來一年阿里雲AI相關產品收入占比將突破50%，成為雲業務主要成長引擎。

新京報指出，阿里巴巴5月13日公布2026財年第四季及全年財報顯示，阿里AI已跨越初期投入階段，正式進入商業化回報周期。財報顯示，阿里雲外部商業化收入增速加快至40%，AI相關產品收入占比首次突破30%，季度收入達89.71億元，年化收入突破358億元。

據華爾街見聞報導，吳泳銘表示，AI模型與應用服務收入呈指數級成長，正成為新的收入引擎，相關ARR預計6月季度突破100億元、年底突破300億元，主要來自百煉MaaS平台API服務及AI原生軟體訂閱，其中大部分收入來自自研模型。他並指出，AI正由對話式應用轉向AI代理運行，帶動推理與Token需求快速上升。

此外，企業需求方面，阿里提到，百煉MaaS平台近三個月Token消耗顯著增長，企業客戶數量較三個月前成長8倍，AI coding需求亦推升API使用量。

在業務進展方面，阿里雲外部商業化收入第一季增長加速至40%，AI相關產品收入連續第11個季度維持三位數增長，占比首次超過30%。公司並預計，未來一年AI相關產品收入占比將超過50%。AI推動阿里雲業務由傳統算力與存儲轉向模型、算力與代理服務。

基礎設施方面，吳泳銘指出，自研GPU晶片已實現規模化量產，超過60%算力已服務外部商業客戶，涵蓋網際網路、金融及自動駕駛等領域。吳泳銘亦提到，自研晶片在阿里雲的部署量目前仍有限，但未來有望從GPU、CPU延伸至存儲與網絡芯片，實現全栈自研，目前主要仍受產能限制。隨自研晶片滲透率提升，預期將進一步改善整體毛利率。

針對資本開支與回報，吳泳銘將AI比喻為「製造業」，需建立AI訓練與推理兩大「工廠」，並強調數據中心投入雖消耗自由現金流，但回報路徑清晰，未來3至5年需求支撐下投資回收具有確定性。

在資本配置方面，阿里CFO徐宏說，公司將持續將經營現金流投入AI與雲基礎設施建設，同時隨近場電商虧損收斂及AIDC逐步轉盈，整體現金流結構有望改善。