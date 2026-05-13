阿里吳泳銘：AI模型與應用服務收入呈指數級爆發

阿里巴巴CEO吳泳銘13日在財報分析師電話會上表示，AI模型與應用服務收入呈指數級爆發，正在成為一項全新的收入引擎。包含百煉MaaS平台在內的AI模型與應用服務年度經常性收入（ARR）將突破人民幣100億元，年底突破人民幣300億元（新台幣1350億元）。「這部分收入的高利潤率優勢逐漸凸顯，將是阿里未來收入健康、高品質的增長支柱。」

華爾街見聞報導，企業客戶對百煉MaaS平台的模型與應用服務需求持續攀升。過去三個月，模型服務的Token消耗規模較上一季度大幅提升。財報顯示，2026年3月，百煉平台客戶數量年增8倍。

第1季阿里雲外部商業化收入增長加速至40%，AI相關產品收入連續第十一個季度實現三位數增長。在此基礎上，阿里AI+雲業務達成了兩個新的里程碑，代表AI商業化飛輪全面啟動。

第1季，AI相關產品收入在阿里雲外部商業化收入中的占比首次突破30%，季度收入人民幣89億元。預計未來一年，AI相關產品收入占比將突破50%，成為阿里雲收入增長的主要引擎。

吳泳銘指出，這代表AI正在驅動阿里雲全業務升級，增長動力從傳統的計算存儲，全面轉向模型、算力與Agent服務。

未來幾個季度，阿里雲外部商業化收入將在40%的基礎上繼續加速。由於AI長期需求的確定性和阿里的全棧技術優勢，預計雲外部商業化收入將在中長期保持高速增長。

AI基礎設施方面，據介紹，平頭哥自研GPU晶片已實現規模化量產，60%以上的算力已服務於外部商業化客戶，覆蓋互聯網、金融、自動駕駛等核心場景。

吳泳銘表示，面對AI帶來的歷史性機遇，阿里正處於技術紅利向商業紅利轉化的關鍵節點，將保持戰略定力，以全棧AI能力支撐長期增長。