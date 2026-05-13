光通信賽道火熱！MSCI中國指數調整 新納長飛光纖等22檔

全球知名指數編制公司MSCI於13日公布5月審議結果。本次調整中，MSCI中國指數新納入22檔成分股，剔除24檔，調整將於29日收盤後生效。納入標的涉及光通信、新能源金屬等產業鏈標的。意味外資正在加倉中國硬科技、新能源與戰略資源相關議題，並減配傳統低成長板塊。

本次MSCI中國指數新納入的22檔成分股中，包括1檔港股、1檔美股ADR，分別是中遠海能、滿幫集團；此外還有20檔A股標的，包括光庫科技、天華新能、大金重工、大中礦業、廣合科技、長芯博創、國城礦業、仕佳光子、菲利華、湖南裕能、永鼎股份、睿創微納、榮昌生物、科達利、百利天恆、華豐科技、盛科通信、長飛光纖等。

從納入的成分股觀察，集中在光通信（長飛光纖、仕佳光子、光庫科技）、新能源材料 / 金屬（天華新能、湖南裕能、大金重工）、能源航運（中遠海能）與半導體／醫藥（睿創微納、榮昌生物、百利天恆）。

而在剔除的24檔成分股中，包括中航科工、石頭科技、恆玄科技、首創證券、中信金融資產、閱文集團、中國通號、中國建築、和輝光電、格科微、公牛集團等。

另外，主要給大陸國內投資者與機構參考用的MSCI中國A股在岸指數則新增19檔、剔除16檔成分股。調整邏輯也是集中往光通信、新能源、戰略資源與硬核製造集中。

MSCI每年對其所有指數進行4次例行調整，每次調整依據主要為客觀量化指標，如市值、流動性、自由流通比例、行業代表性等，並輔以外資持股比例限制的考量。其中，MSCI中國指數被嵌套進MSCI全球標準指數及MSCI新興市場指數系列，是全球被動資金的核心配置參考。股票進入MSCI中國指數，意味著將獲得跟蹤MSCI全球指數的大量被動資金配置。